Mondiali Francia-Argentina: chi è Ines Rau, la modella fidanzata di Mbappé

Kylian Mbappé è uno dei più talentuosi calciatori in circolazione, e lo sta dimostrando anche durante i Mondiali in Qatar. Tuttavia, oltre alle memorabili gesta sul campo, il giocatore francese è supportato all’esterno dalla fidanzata Ines Rau. Giovane modella francese, classe 1990, è stata la prima top model transgender nella storia a comparire sulla rivista Playboy. La sua è una storia di battaglia e rinascita, oltre ad avere alle sue spalle una ricca carriera: conosciamola meglio.

Ines Rau, chi è la modella e fidanzata di Kylian Mbappé

Ha portato la sua Francia alla finale dei Mondiali in Qatar e, grazie ai suoi gol, potrebbe risultare decisivo nell’ultima partita, quella più importante, contro l’Argentina di Messi. Kylian Mbappé è uno dei più talentuosi calciatori del momento, attaccante del Paris Saint-Germain e ora punta di diamante della sorprendente Nazionale francese, già vincitrice della Coppa del Mondo nel 2018. Dall’esterno, oltre alla sua famiglia e ai suoi numerosissimi tifosi, il giovane calciatore è supportato anche dalla donna che ha rapito il suo cuore.

Si chiama Ines Rau, francese, classe 1990, ed è la fidanzata del calciatore. Sui rispettivi profili social non hanno mai ufficializzato a tutti gli effetti la loro storia d’amore, ma alcuni indizi risalenti alla scorsa estate non lasciano spazio a dubbi. Ines Rau è una modella francese e, soprattutto, è stata la prima top model transgender a comparire su Playboy. Non fu Coniglietta della storica rivista, ma Playmate del mese, comparendo nella pagina centrale.

Fonte: Getty Images

La sua vita è cambiata drasticamente da giovanissima, all’età di 16 anni, quando ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per il cambio di sesso. Molto tempo dopo, a 24 anni, è uscita allo scoperto condividendo ufficialmente la propria identità: la sua storia è stata raccontata nel libro autobiografico intitolato Woman. La sua carriera da modella, a seguire, l’ha portata a posare per Nicole Miller e Barneys New York, comparendo anche in Vogue Italia.

Ines Rau e Kylian Mbappé: la loro storia d’amore coltivata nel silenzio

Ines Rau è dunque colei che ha fatto breccia nel cuore di Kylian Mbappé, diventandone fidanzata oltre che tifosa. In realtà la loro storia d’amore non è mai stata ufficializzata, e ha vissuto solo di rumors ed indiscrezioni. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, secondo alcune testate estere il calciatore avrebbe iniziato a frequentare la modella da diversi mesi. Lo scorso maggio la coppia comparve per la prima volta in pubblico a Cannes, in occasione del Festival.

Fonte: Getty Images

A seguire i due sono stati paparazzati durante l’estate, a bordo di uno yacht, tra abbracci e spensierate risate. Le voci della loro presunta liaison non sono ancora state confermate dai diretti interessati, che preferiscono conservare il silenzio e il riserbo più assoluto. Intanto, però, è enorme la gioia e la soddisfazione per Ines Rau: il suo Kylian approda alla finale di un Mondiale per la seconda volta consecutiva, dopo il successo sulla Croazia nel 2018 che valse il titolo alla Nazionale francese. La finale del Campionato del Mondo in Qatar si avvicina: domenica pomeriggio arriva l’Argentina e per Mbappé e i suoi compagni è tempo di riscrivere (nuovamente) la storia.