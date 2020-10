Michelle Hunziker mostra il dietro le quinte del suo profilo Instagram e stupisce

editato in: da

Michelle Hunziker ama scherzare e divertirsi sui social; questa volta la vediamo alle prese con delle palline da ping-pong e il social media manager Luca Oldani.

La showgirl svizzera ha postato un video su Instagram in cui lancia delle palline da ping pong in un bicchiere da cocktail: “Ragazzi guardate che skill!” scherza Michelle che sembra avere una mira impeccabile. In realtà, come ci rivela la showgirl, spesso dietro i post pubblicati dalle celebrities si nasconde un trucco. Nel video, infatti, compare seduto al tavolo Luca Oldani, il suo social media manager, che inserisce le palline da ping pong nel bicchiere. La Hunziker non è affatto una brava “tiratrice”; è la mano invisile di Oldani che l’ha aiutata, con astuzia, ad apparire abile nel suo gioco.

Con questo post spassoso, la Hunziker ha voluto mostrare i “retroscena” dei suoi video sui social:

E adesso vi faccio vedere la povera vita dei social media manager…e soprattutto cosa si nasconde dietro i super video che trovate sui social!

La conduttrice di All together Now, show canoro capitanato da J-Ax, ha instaurato un rapporto di amicizia e trasparenza con i suoi followers con cui spesso si confida a cuore aperto ed è pronta a svelare loro tutti i “trucchi del mestiere”. Il messaggio della Hunziker è chiaro: spesso le celebrità appaiono perfette sui social, tuttavia come nel caso di Michelle, dietro ogni post pubblicato c’è (quasi sempre) il lavoro di un bravo social media manager!

La bella Michelle è amata non solo perché è una donna bellissima e di successo, ma soprattutto perché è sempre solare e frizzante e molto leale con il suo pubblico. La Hunziker non nasconde mai il suo vero volto ai fans, anzi si diverte a svelare tutti gli aspetti della sua vita sul suo profilo Instagram, mostrando nuove acconciature, i progressi del suo allenamento fisico, momenti di ilarità e gli scherzi con gli amici o con il marito Tomaso Trussardi.

Anche Aurora Ramazzotti sembra seguire le orme della mamma in fatto di social, postando foto che la ritraggono in tutta la sua bellezza e simpatia. La Hunziker è molto amata dal pubblico perché esprime gioia e positività, complice l’allegria contagiosa della sua famiglia, il rapporto speciale con le figlie Aurora, Sole e Celeste e la splendida storia d’amore con Tomaso Trussardi.

Chissà quale sorpresa avrà in serbo per tutti i suoi followers l’amatissima Michelle.