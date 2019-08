Chi è Giulia, la nuova tronista di Uomini e Donne

editato in: da

Si chiama Giulia la nuova tronista di Uomini e Donne presentata su Instagram dalla redazione del programma. 27 anni e tanti sogni, la ragazza vive a Roma dove studia all‘Università Scienze Politiche.

Sogna di laurearsi e trovare un bel lavoro, ma anche di creare una famiglia con la persona giusta. Maria De Filippi ha scelto si pubblicare sui social il provino di Giulia, da cui traspare una ragazza molto semplice e senza particolari ambizioni nel mondo dello spettacolo.

“Sto finendo l’università – ha spiegato -, vorrei trovare un lavoro che sia legato alla mia facoltà. Ho come obiettivo quello di prendere una seconda laurea in scienze politiche e fare un’esperienza all’estero. Non ho accettato di fare una esperienza in Cina, nonostante io abbia una mia indipendenza, non me la sono sentita perché qui lascio cose importanti”.

Oltre alla carriera, Giulia ha svelato di essere in cerca dell’amore: “Mi piacerebbe costruire una famiglia, vorrei trovare un lavoro che mi permettesse di fare la mamma – ha confessato -. In amore non mi fido mai fino in fondo, sono sempre pronta alla via di fuga. Non è che ho paura di essere fregata, è che penso che la famiglia è una cosa importante”.

Giulia a settembre salirà sul trono di Uomini e Donne, pronta a trovare il ragazzo giusto per lei: “Non credo nel matrimonio, credo che sia un’istituzione sopravvalutata, ma famiglia è qualcosa di diverso – ha aggiunto -. Vorrei trovare una persona che ha il mio stesso concetto di famiglia: qualcosa da proteggere e tutelare. Non ho mai tradito, ma forse lo sono stata. Non perdonerei mai tradimento. Quando mi innamoro divento scema, sono capace di fare regali a caso, sono premurosa. Odio i narcisisti”.

I follower si sono complimentati con Maria De Filippi per la scelta fatta. Giulia infatti, a differenza degli ultimi tronisti, non ha un passato televisivo, non è una star di Instagram ed è una ragazza “normale”. Una decisione presa, forse, anche in seguito alle polemiche nate nei giorni scorsi riguardo la redazione dello show.

Video tratto dal profilo Instagram di Uomini e Donne