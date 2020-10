GF Vip, Rossella Izzo ricorda l’incidente di Myriam Catania e il gesto toccante di Luca Argentero

editato in: da

Rossella Izzo ricorda su Twitter l’incidente di Myriam Catania e il gesto toccante di Luca Argentero mentre era in ospedale. Nell’ultima puntata del GF Vip, l’attrice ha deciso di mettersi a nudo come mai aveva fatto prima, raccontando i momenti più belli, ma anche quelli più difficili della sua esistenza. Fra questi l’incidente avvenuto nel 2006 quando frequentava da pochi mesi l’attore.

Nel corso della puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, Myriam ha svelato che in quell’occasione Luca le rimase sempre accanto, dimostrando un sentimento forte e sincero nei suoi confronti. Ad aggiungere un dettaglio toccante è stata Rossella Izzo, la mamma di Myriam Catania e sorella di Simona Izzo, che su Twitter ha ricordato: “Myriam ha avuto un terribile incidente. Avevano divelto un palo dello stop ed è stata presa in pieno. Dopo 7 giorni di coma, Luca e io sempre con lei, si è svegliata e gli ha detto: ‘Mi aspetti?’. Lui le ha risposto: ‘Sì, per tutta la vita’”.

Myriam non ha mai nascosto di aver vissuto con Luca Argentero un amore travolgente e unico. Nel 2010, qualche tempo dopo l’incidente, gli attori convolarono a nozze. “La prima mossa l’ho fatta io. Gli ho chiesto: che cosa fai stasera? E lui: faccio quello che fai tu – aveva raccontato la Catania a Io Donna, poco dopo il matrimonio -. Dopo tre mesi vivevamo insieme. E dopo sei ho avuto l’incidente tremendo in motorino. Lì ho capito che mi voleva davvero. Vedere in quelle condizioni una ragazza con cui stai da appena sei mesi… Avevo preso un’auto in faccia, mi ero rotta due zigomi e la mascella, il naso neanche si vedeva, tanto ero gonfia. Non mi sono guardata per settimane, avevano tolto gli specchi. E Luca era lì tutti i giorni. Uno che si comporta così ti ha scelto”.

Nel 2016, dopo oltre dieci anni d’amore, Myriam e Luca si sono separati. Poco dopo l’attrice ha ritrovato la felicità accanto a Quentin Kammerman, da cui ha avuto Jacques, il suo primo figlio. Luca Argentero si è invece innamorato di Cristina Marino, conosciuta sul set del film Vacanze ai Caraibi, da cui ha avuto la figlia Nina Speranza.