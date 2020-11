GF Vip, arriva il bacio fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

editato in: da

Tra scontri e battibecchi, nella Casa del Grande Fratello Vip ogni tanto regna l’armonia: nelle scorse ore, gli inquilini si sono dedicati ad un divertente gioco di gruppo, che si è rivelato ricco di sorprese ed emozioni. Come il bacio di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, che suggella definitivamente la pace tra di loro.

Al GF Vip non mancano i momenti ludici, e Tommaso Zorzi è senza dubbio l’anima delle feste che ogni tanto rallegrano l’atmosfera all’interno della Casa più spiata d’Italia. Questa volta, la sua idea di divertirsi in compagnia con il gioco della bottiglia è stata accolta con entusiasmo e hanno subito avuto inizio i preparativi per un pomeriggio all’insegna del relax. Le regole erano chiare: ciascun concorrente sarebbe stato sottoposto ad un “obbligo” o ad una “verità”, e ad ogni rifiuto sarebbe corrisposta una penitenza.

Anche la punizione è stata opera di Tommaso: il giovane influencer ha preparato un beverone a base di aglio, cipolla, caffè e chissà cos’altro, da proporre a chi avrebbe detto no al proprio “dovere”. Quando è stato il suo turno, Zorzi ha estratto a sorte un bigliettino che prevedeva il suo obbligo. “Gira la bottiglia e bacialo/a a stampo per 30 secondi” – ha annunciato ad alta voce Pierpaolo Pretelli, soffocando una risata. E la bottiglia ha puntato proprio Giulia Salemi.

I due non si sono persi d’animo e, sotto gli occhi attenti degli altri concorrenti, si sono lasciati andare ad un lungo bacio. Un gesto inaspettato che ha sorpreso tutti, in particolar modo a causa delle voci che circolano ormai da mesi sul conto di Tommaso e Giulia. Da buonissimi amici che hanno condiviso tante avventure, pare che abbiano di recente vissuto un periodo difficile, durante il quale il loro rapporto si sarebbe raffreddato.

A parlare della loro crisi è stato il settimanale Chi: sembra che le ragioni siano da ricondursi al silenzio di Giulia Salemi al momento dell’uscita del romanzo di Tommaso Zorzi. La giovane non avrebbe fatto i suoi auguri all’amico, suscitando in lui qualche dubbio sul loro reale rapporto. Tuttavia, da quando la Salemi è entrata nella Casa del GF Vip tutto pare essere tornato alla normalità. L’influencer l’ha accolta calorosamente, e tra di loro non ci sono mai stati diverbi. Ora, questo bacio suggella la ritrovata amicizia.