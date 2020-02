GF Vip, Andrea Montovoli si sfoga: “Voglio abbandonare la casa”

editato in: da

Andrea Montovoli annuncia di voler lasciare la casa del Grande Fratello Vip e questa volta sembra deciso a farlo. L’attore si è confidato con i compagni d’avventura, svelando di essere pronto a lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini.

“Non voglio smattare – ha detto, parlando con Adriana Volpe e Patrick Ray Pugliese -, io mi conosco lo so, non sono molto lontano da che accada. Per me anche basta, Non so come spiegarlo, io ho fatto un percorso, non sono venuto qui per il montepremi, sono venuto per cercare il mio tesoro e l’ho trovato”.

Nei giorni scorsi Andrea aveva espresso più volte la volontà di eliminarsi dal GF Vip, raccontando anche il suo passato difficile. L’attore quando era adolescente è stato per diversi mesi in carcere e proprio durante la reclusione ha scoperto l’amore per la recitazione. “Adesso non ho più motivo, ho chiuso un cerchio di 17 anni fa – ha svelato -. Adesso è diverso, ma è sempre una reclusione. Qui ho avuto delle sensazioni che mi hanno ricordato il carcere e mi manca l’aria, non ce la faccio. Non potete capire quanto sia frustrante non poter dire ‘prendo quella porta ed esco’. Voglio uscire, devo capire se sto bene e non posso farlo qui dentro”.

Adriana Volpe ha cercato di dissuadere l’amico, chiedendogli di restare nella casa di Cinecittà. “La tua libertà l’hai già conquistata – gli ha detto -. Vanifichi quello fatto fino ad adesso, andiamo avanti passo per passo”.

Anche Patrick è intervenuto e parlando con Montovoli ha aggiunto: “Sai che ti sono vicino, sul serio. A me dispiace se vai via, senza togliere che potresti arrivare in fondo. Il percorso che stai facendo è utile, interromperesti il racconto”. Nella prossima puntata del GF Vip dunque Andrea potrebbe uscire volontariamente dalla porta rossa. L’attore è in nomination con Clizia Incorvaia, ma il televoto è stato annullato dopo le parole gravissime della fashion blogger contro Andrea Denver.