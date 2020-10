GF Vip, Adua Del Vesco: “In puntata ho mentito. Stasera dirò tutto”

Adua Del Vesco è decisa a riabilitare la propria immagine dentro la Casa, dopo il polverone scoppiato durante la scorsa puntata in merito al gossip su Massimiliano Morra, ex (finto) fidanzato dell’attrice e secondo lei stratega pronto a fingere un interessamento amoroso verso Guenda Goria solo ai fini del gioco.

In ballo, una presunta confidenza fatta da Adua sottovoce a Dayane Mello, che i social hanno interpretato come una rivelazione sulla sua omosessualità, poi prontamente smentita dalla ragazza in diretta.

Nei giorni successivi alla puntata di venerdì 2 ottobre, Adua è entrata in crisi, provata dalle accuse rivolte in puntata contro di lei, anche da parte di Antonella Elia. E durante una chiacchierata con Matilde Brandi e Stefania Orlando si è sfogata:

Sono anni che mi vedono soffrire per gli altri, ora stop. Non posso portare il peso dei problemi degli altri. Un macigno troppo grande per me. Mi sono ammalata per questo. Ho fatto tanto per gli altri. Ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata al punto di dire che non me ne frega un cavolo di cosa può pensare la gente, l’importante è che sto bene con me stessa.