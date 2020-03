GF Vip, Adriana Volpe dopo l’addio: “La famiglia è la mia forza”

editato in: da

Adriana Volpe si racconta dopo l’addio al Grande Fratello Vip, fra le lacrime per la morte del suocero Ernesto Parli e l’amore per la famiglia. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha svelato di aver trovato la forza per rialzarsi, dopo gli ultimi avvenimenti, grazie alla figlia e al marito Roberto Parli.

“Sono molto provata dalla morte di mio suocero – ha raccontato al settimanale Chi -, ma contenta di essermi ricongiunta alla mia famiglia in questo delicato momento, in particolare per mia figlia Gisele”. Durante la permanenza nella casa del GF Vip, la Volpe ha vissuto momenti piuttosto duri dopo aver scoperto che suo suocero stava male. “Sono entrata lasciando la mia bambina felice di trascorrere un po’ di tempo da sola con il papà. Circa due settimane fa sono stata travolta dalla notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero.[…] Ancora non trovo le parole”.

Adriana Volpe è stata senza dubbio fra i personaggi più amati e discussi del Grande Fratello Vip. Quando è arrivata nel reality la conduttrice era assente da qualche tempo dalla tv a causa della lite con Giancarlo Magalli e dello scontro con la Rai. Il programma di Signorini ha svelato un nuovo lato di Adriana.

“Mi avevano avvertita che la trasmissione ha il potere di svelare l’essenza dei concorrenti, nel bene e nel male – ha rivelato -. Ed è forse questo che mi ha convinta, volevo che il pubblico vedesse come esattamente sono”.

“Uscendo dalla Casa mi sono resa conto del calore e dell’affetto che la gente mi ha dimostrato – ha aggiunto la presentatrice -. Vedo migliaia di braccia tese a soccorrermi, confortarmi. Credo che gli italiani abbiano potuto conoscere attraverso l’occhio del Grande fratello la mia parte più autentica. Mi sento confortata dal calore di quelli che mi scrivono”

La Volpe ha spiegato che il GF Vip l’ha spinta a sognare ancora di lavorare in tv e fare spettacolo: “Questa esperienza mi ha fatto capire che il primo obiettivo per me è la comunicazione autentica e vera. Che sia un programma di intrattenimento o un talk, un game show, non importa: non rinuncerò mai ad essere me stessa”.