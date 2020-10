Gabriel Garko finalmente felice: il nuovo fidanzato è Gaetano

editato in: da

Gabriel Garko è finalmente felice e ritrova il sorriso accanto al nuovo fidanzato Gaetano. Le ultime settimane sono state molto particolari per l’attore e hanno segnato una svolta nella sua esistenza. Ospite del GF Vip, fra lacrime ed emozioni forti, Gabriel ha confessato che la storia con Adua Del Vesco non è mai esistita e che si è sempre trattato solo di una “favola”. Poco dopo, ospite di Verissimo, Garko ha svelato di aver nascosto la sua omosessualità e di aver vissuto in segreto le sue storie d’amore, prima con un ragazzo di nome Riccardo, che è stato il suo compagno per undici anni, poi con il collega Gabriele Rossi.

“Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti – aveva raccontato a Silvia Toffanin -. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo. Ma siamo stati insieme undici anni […] La storia con Gabriele Rossi si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti – aveva aggiunto -. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro”.

“Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene – aveva concluso l’attore -. È una storia appena iniziata”. La persona speciale citata da Gabriel Garko è Gaetano. Il re delle fiction e il nuovo compagno sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante un’uscita in compagnia di Eva Grimaldi e Imma Battaglia. L’attrice ha vissuto un legame speciale con Gabriel in passato, una storia finta, come ha svelato lei stessa di recente, ma caratterizzata comunque da un sentimento di amicizia sincero e profondo.

Negli scatti Garko sembra molto felice accanto a Gaetano. Di lui sappiamo poco e niente. L’unica certezza è che ha regalato la felicità all’attore, single da qualche tempo. Come rivela il magazine di Alfonso Signorini, Gaetano ha 23 anni, ha origini napoletane e lavora all’aeroporto di Malpensa di Milano.