Francesco Totti, spunta la foto che ricorda Ilary Blasi a un anno dal divorzio

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato il loro divorzio a luglio 2022. Una separazione che ha lasciato sgomento il pubblico, poiché speravamo tutti che il loro amore fosse eterno, ma l’epoca di due cuori e una capanna è finita da tempo. E così, dopo quasi 20 anni di matrimonio, i due hanno deciso di dirsi addio per sempre. Ora, a un anno di distanza, l’ex Pupone ha pubblicato una foto che ricorda i tempi in cui erano felici.

Francesco Totti, la foto per Ilary Blasi

L’esultanza del ciuccio, per festeggiare la vittoria ai Mondiali di calcio del 2006, ci riporta indietro nel tempo. A quella dedica che Francesco Totti era solito fare per sua moglie Ilary Blasi, in quell’occasione diventata mamma da qualche mese del piccolo Cristian. Un modo per celebrare la Coppa del Mondo ma anche un gesto quasi nostalgico, per lui, che ha deciso di voltare pagina e provare a ricostruirsi una nuova vita al fianco di Noemi Bocchi.

La foto comparsa sui suoi social non è però passata inosservata e arriva a quasi un anno di distanza dall’annuncio del divorzio, per una strana coincidenza temporale. Segno che un amore così forte non si cancella con il tempo e nemmeno con le udienze che si celebrano in tribunale. Lei, dal canto suo, sta vivendo serenamente con Bastian Muller – a cui ha presentato i tre figli – ma i ricordi di un’unione com’è stata la loro restano.

Fonte: Getty Images

Un tuffo nel passato che ci riporta indietro nel tempo, a quel gesto che il Capitano della Roma era solito fare in campo per festeggiare i tanti gol messi a segno. Col tempo, Francesco Totti ha spiegato che questo gesto di esultanza – diventato storico – non era dedicato ai figli ma proprio alla moglie Ilary Blasi: “Forse non tutti sanno che il gesto del ciuccio non è dedicato ai miei figli, ma ad Ilary che lo fa ogni volta che si concentra! È una dedica speciale alla donna che amo e alla madre dei miei figli”.

La dedica di Chanel Totti

Chanel Totti, la seconda figlia di Ilary Blasi e Francesco, sta crescendo ed è sempre più bella. Nonostante le divergenze tra i due, i figli sono rimasti legati a entrambi i genitori, trascorrendo molto tempo con loro. In particolare, madre e figlia sono molto unite e complici. A dimostrarlo è stato l’ultimo regalo che la giovanissima di casa ha fatto alla sua mamma, nella quale è incisa una frase inequivocabile: “Per mamma: molte donne fanno cose nobili ma tu le superi tutte”.

La separazione non ha impedito loro di proteggere i figli, che hanno sempre messo al primo posto nonostante il loro amore fosse ormai finito. I ragazzi sono stati affidati a lei, insieme all’usufrutto della grande villa all’Eur, ma sono comunque soliti trascorrere moltissimo tempo con entrambi. Dopotutto, l’amore per loro li accomuna ancora. Cristian, Chanel e Isabel si dividono tra mamma e papà, come hanno fatto anche durante la loro prima estate da separati. Lei è appena tornata da una lunga vacanza in Brasile che ha trascorso insieme al suo fidanzato Bastian Muller.