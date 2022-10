Francesco Totti si “vendica” di Ilary Blasi: il gesto social non passa inosservato

Sembravano intenzionati a tenere i loro problemi ben lontani dallo sguardo indiscreto del pubblico, ma ormai la battaglia tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha preso una piega decisamente molto social. Se qualche giorno fa la bella conduttrice romana si era lasciata andare ad una frecciatina (non troppo celata) su Instagram, ora è il turno dell’ex calciatore: la sua risposta non si è fatta attendere a lungo.

Francesco Totti, la risposta social a Ilary Blasi

Quando, solo qualche mese fa, Ilary Blasi e Francesco Totti avevano annunciato ufficialmente la fine della loro lunga relazione, tutto faceva sperare che il divorzio avrebbe potuto svolgersi senza troppe difficoltà, e soprattutto lontano dalle luci dei riflettori. Ma, come spesso accade, rancori e malumori hanno ben presto mandato a monte ogni buona intenzione: e così sono arrivate le prime indiscrezioni su liti e compromessi mai rispettati, voci che hanno poi pian piano trovato conferma nelle dichiarazioni piccate dei diretti interessati e dei loro amici.

Ora, la battaglia tra Ilary e Francesco si sposta sui social. Nei giorni scorsi, la bella conduttrice dell’Isola dei Famosi aveva condiviso, tra le sue storie di Instagram, un breve video che non lasciava adito ad alcun dubbio: si trattava di una frecciatina nei confronti del suo ex, riguardante l’ormai ben nota storia dei Rolex – stando alle parole di Totti, lei avrebbe svuotato la cassaforte di famiglia portandosi via tutti gli orologi, nonostante fossero chiaramente da uomo. Insomma, la Blasi ha voluto lanciare un chiaro segnale social, arrivando persino a taggare l’ex calciatore.

La risposta di Francesco Totti non si è fatta attendere troppo: come i più attenti hanno avuto modo di notare, il Pupone ha smesso di seguire su Instagram sia Silvia e Melory, le sorelle di Ilary, che i loro mariti Ivan e Tiziano, con i quali ha sempre avuto un buonissimo rapporto. E non si parla solamente di un’amicizia che, come capita a volte nei divorzi più turbolenti, viene inevitabilmente meno per via dei legami familiari: tra di loro vi erano anche rapporti professionali, dal momento che Silvia Blasi ha gestito per lungo tempo la comunicazione di Totti, mentre suo cognato ha lavorato in una delle società dell’ex calciatore.

La nuova vita di Francesco Totti

Con la decisione di mettere fine al loro matrimonio, Ilary e Francesco hanno iniziato una nuova vita. E mentre la bella conduttrice si concentra sui figli e su se stessa, il suo ex sembra aver intenzione di voltare completamente pagina. Oltre ad aver praticamente azzerato ogni rapporto con la famiglia Blasi, pare abbia in mente di dare un taglio alla sua carriera nel mondo del calcio. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbe in procinto di abbandonare la sua società di scouting (della quale tuttavia dovrebbe rimanere il proprietario).

E sul fronte privato, ormai Totti vive la sua relazione con Noemi Bocchi alla luce del sole. Nonostante i due non abbiano mai reso pubblica la loro storia, solo qualche giorno fa sono state pubblicate le prime foto di coppia, “rubate” in occasione del 46esimo compleanno di Francesco. L’ex capitano giallorosso ha festeggiato nel ristorante di Santa Severa che tante volte lo ha visto in compagnia di Ilary e della loro famiglia: stavolta al suo fianco c’erano i figli Cristian, Chanel e Isabel, ma anche Noemi e alcuni dei loro amici più intimi.