Fedez replica alla polemica della beneficenza in Lamborghini

editato in: da

Fedez replica su Twitter alla polemica social, rimarcata dai giornalisti e da alcuni personaggi famosi come Selvaggia Lucarelli e Fabio Volo, sulla sua beneficenza ormai eccessivamente esibita. In particolare, l’ultimo episodio che lo ha visto protagonista: lui che consegna a bordo della sua auto di lusso cinquemila euro a cinque categorie diverse di persone che hanno avuto maggiori difficoltà a causa della pandemia: un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore e un volontario. Le decisioni sono state condivise dagli utenti della piattaforma Twitch che seguono Fedez.

“La beneficenza si fa in silenzio“, lo bacchetta dalla radio Fabio Volo. Aggiungendo: “Vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri”. E Fedez prontamente risponde: “Mi critichi per l’iniziativa di beneficenza dicendo che dovevo dare soldi miei e non usare quelli degli altri? Non volevo dirlo. Ma mi costringi: ho donato 100 mila euro per la causa degli artisti che non lavorano. Ora magari dai un contributino anche tu, invece di criticare….”

Mentre la Lucarelli si scaglia contro la spettacolarizzazione della beneficenza, che comincia ad essere disturbante e finisce per vanificare le buone intenzioni. “Io non credo che la beneficenza si debba fare in silenzio come principio insindacabile. Credo che la generosità, se condivisa, possa essere contagiosa… Ma la beneficenza, per Fedez, è un qualcosa che a tratti è sembrata svuotata di significato, a tratti un compromesso tra la buona azione e il self branding, a tratti, come per quest’ultima vicenda del tour dei poveri in Lamborghini, un qualcosa che ha più a che fare con il format di un reality cafone. Quella cosa lì, è bene che Fedez lo sappia, non c’entra nulla col fare del bene. È fare show col bene, che è un’altra cosa”.

A questo punto Fedez pubblica un video su Twitter per fare chiarezza e chiosa: “Rifarei tutto, e se il problema era la mia macchina, la prossima volta andrò in metro”