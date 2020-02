Fedez finge di rompersi il naso: la Ferragni non prende bene lo scherzo

editato in: da

Uno scherzo davvero diabolico è quello architettato da Fedez che ha finto di essersi rotto il naso, spaventando Chiara Ferragni. Il video è stato postato su Instagram e ha divertito molto i fan, un po’ meno la fashion blogger, che ha confessato di essere rimasta sconvolta.

Nella clip, Fedez posiziona la telecamera nascondendola in un punto strategico per immortalare la scena, poi si mette un maccherone di pasta crudo nella bocca. Sbatte la mano contro il mobile, fingendo di cadere e chiama la Ferragni. Chiara arriva preoccupata e lo trova con la mano sul naso mentre si lamenta. Il colpo da maestro? La pasta spaccata con i denti che produce un rumore identico a quello delle ossa rotte.

La scena ha terrorizzato l’influencer che ha sgranato gli occhi e ha urlato, prima di scoprire che si trattava di uno scherzo. “Sei un pezzo di m***a – ha detto perdendo la pazienza -, continuo a sentire quel rumore maledetto”. Immediato il commento di Fedez: “Non l’ha presa benissimo”, ha detto.

Lo scherzo, al contrario, è stato apprezzato molto dai fan che seguono con grande affetto la coppia su Instagram. Fedez e la Ferragni sono sposati da oltre un anno e il loro amore, complice anche il piccolo Leone, è più forte che mai. Un legame ribadito più volte anche dal rapper, che qualche settimana fa aveva rilasciato una lunga e toccante intervista a Peter Gomez, parlando del legame con Rovazzi e J-Ax, ma anche di alcuni problemi di salute.

“Ho fatto degli esami, ho un rischio sclerosi multipla – aveva raccontato, svelando di aver cambiato vita, concentrandosi sulla famiglia -. Cosa farò in futuro? Bella domanda. È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità […] Ti trovano questa cosa e ti dicono: ‘guarda, devi stare sotto controllo’ perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie”.