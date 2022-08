Chi è Karen Kokeshi, ex fidanzata di Fabio Rovazzi

Karen Kokeshi è un’influencer e idolo di YouTube, diventata nota anche per essere stata la fidanzata di Fabio Rovazzi. Bellissima e con particolari capelli turchini, la giovane ha rubato il cuore del cantante dopo la fine improvvisa della sua precedente relazione. Per anni infatti l’artista è stato legato a Karina Bezhenar, sino alla rottura che, a detta dei protagonisti, è avvenuta per volere di entrambi.

Chi è Karen Kokeshi

Karen Kokeshi, nome d’arte di Rebecca Casiraghi, è un’influencer di Instagram e youtuber con migliaia di seguaci. A caratterizzarla la sua fantastica chioma turchina, che le consente di non passare mai inosservata. La grande notorietà è arrivata però grazie alla storia d’amore con Fabio Rovazzi: il flirt era stato svelato dal settimanale Chi, che aveva pubblicato le foto di una cena romantica a Milano. Poco dopo la paparazzata la stessa Karen aveva confermato la relazione, condividendo alcune foto che la ritraevano insieme al rapper.

Classe 1994, la giovane youtuber è originaria di Verona e ha esordito sul web nel 2016. Il suo stile ironico e la sua personalità sopra le righe le hanno permesso di diventare una star. Il suo stile è molto particolare: si definisce “un maschiaccio” e ha una grande passione per i tatuaggi. Il profilo Instagram ha più di 450 mila follower, mentre il canale YouTube conta più di 550 mila iscritti, con oltre 20 milioni di visualizzazioni. Karen ha anche pubblicato un libro: si tratta di Eva sbagliata, pubblicato da Mondadori.

Karen Kokeshi, la storia con Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi hanno cominciato a frequentarsi nel maggio del 2019. La loro storia d’amore è sbocciata piano piano, dopo una lunga amicizia. Per loro infatti non c’è stato il classico colpo di fulmine: i due si conoscevano da tempo dato che si incontravano spesso negli stessi ambienti di lavoro (Karen ha fatto parte della Newtopia, l’etichetta discografica di Fedez che Rovazzi ha abbandonato dopo alcuni dissidi), ed entrambi erano impegnati sentimentalmente con altre persone.

Poi qualcosa è cambiato, come aveva raccontato lo stesso Rovazzi: “Con Karen ci conosciamo da tempo, ma non c’è mai stato nulla perché entrambi eravamo fidanzati. C’era solo una bella simpatia. Quando ci siamo ritrovati single, è scattato subito quel qualcosa di bello”.

La loro love story è andata avanti per tre anni, e la coppia ha sempre cercato di vivere il loro amore con un certo riserbo, fino a maggio del 2022, quando hanno cominciato a serpeggiare alcune indiscrezioni sulla fine della loro relazione. La notizia non è mai stata smentita o confermata da nessuno dei due diretti interessati, fino ad agosto del 2022, quando Fabio Rovazzi ha annunciato la rottura con Karen.

La fine dell’amore con Rovazzi

A mettere la parola fine alla storia d’amore tra Fabio Rovazzi e Karen Kokenshi pare non ci sia stato nessun evento in particolare. Qualcosa con il tempo è cambiato, come ha raccontato lo stesso rapper su Instagram.

“Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata, ma in questo caso mi sembra corretto – ha scritto l’artista tra le storie del suo profilo -. So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Ma, purtroppo, a volte, le cose belle finiscono. Cinque mesi fa, io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del ‘male’. E tengo a sottolineare che non è che ci siamo lasciati per un motivo particolare. Semplicemente, a volte, le storie d’amore finiscono”.

Rovazzi ha concluso il suo messaggio con delle parole bellissime: “Porterò sempre un bellissimo ricordo del periodo passato con ‘Lei’. Karen, grazie per quello che ci siamo dati e che mi hai dato”.