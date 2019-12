Fedez rivela per la prima volta: “Ho un rischio di sclerosi multipla”

editato in: da

Fedez ha rivelato di essere a rischio di sclerosi multipla. Ha raccontato il difficile momento che sta vivendo durante la trasmissione “La confessione”, intervistato da Peter Gomez, in onda il 5 dicembre sul Nove.

Un’anticipazione di quanto detto da Fedez è stata pubblicata sul sito del Fatto Quotidiano. Racconta il marito di Chiara Ferragni: “Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielizzazione’ nella testa, che, potenzialmente, può essere il sintomo della sclerosi multipla. Una presa d’atto che per me è stato motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie”.

È la prima volta che Federico Lucia, in arte Fedez, racconta di questo problema pubblicamente. Alla domanda di Gomez: “Cosa farà in futuro?” ha replicato: “Eh, bella domanda. È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità”.

Poi spiega il rapper che la scoperta è avvenuta a seguito di un controllo medico, in particolare una risonanza magnetica, che ha fatto grazie ai quali hanno trovato una demielizzazione nella testa, “è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla“.

Sui social nessun accenno ancora sulla scoperta, ma solo foto felici di lui con Chiara Ferragni e il piccolo Leone.