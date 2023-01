Michelle Hunziker è ancora la “più bella cosa” per Eros: la serenata per le vie di Milano

I fan di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno da tempo abbandonato l’idea che i due possano tornare insieme, ma la coppia, che ha fatto sognare milioni di italiani, è oggi in ottimi rapporti. Inoltre, ben presto ci sarà un bambino a chiamarli nonni, il figlio di Aurora Ramazzotti.

Sorridenti e contenti, i due si sono mostrati insieme per le vie di Milano, decisamente complici e, in breve, è scattato il momento serenata, con Eros che ha dedicato all’ex compagna Più bella cosa.

Eros Ramazzotti, serenata per l’ex Michelle Hunziker

Per le vie di Milano, così come accade a Roma, non è poi così insolito imbattersi in un VIP. In questo caso, però, i due passanti inquadrati nel breve video pubblicato nelle storie hanno avuto la fortuna di ritrovarsene dinanzi “due al prezzo di uno”.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti stavano passeggiando e probabilmente sono stati riconosciuti dalla coppia protagonista del filmato. Gentili e sorridenti, hanno iniziato a conversare con loro e, nel giro di pochi minuti, è partita la dedica, con un brano scritto per la mamma di Aurora Ramazzotti, che ha preso parte al coro, intonando a sua volta Più bella cosa.

L’uomo e la donna, decisamente fortunati, hanno cantato e riso con Michelle e Eros, e la signora, incuriosita, ha chiesto ai futuri nonni notizie sul nipotino in arrivo. La Hunziker, a tal proposito, ha risposto “non ancora”, mentre Eros ha colto l’occasione per sottolineare: “È un maschio”.

Più bella cosa, il significato del brano per la ex moglie

Non è un caso che Eros Ramazzotti abbia scelto di intonare brevemente proprio Più bella cosa, uno dei suoi brani più famosi, scritto nel 1996 con Claudio Guidetti. Il testo era infatti dedicato all’allora fidanzata Michelle Hunziker.

Questa serenata social, con tanto di video pubblicato sul profilo Instagram dell’artista, era tutta per lei, come a confermare l’assoluta serenità tra i due. A dire il vero, però, Più bella cosa ha anche un’altra destinataria, ovvero Aurora Ramazzotti, la figlia che la coppia ha avuto nel 1997.

Al tempo della scrittura i due erano in dolce attesa ma, considerando come all’amata figlia sia stata poi dedicata la celeberrima L’aurora, oggi si può dire che le due donne della vita di Eros si dividano equamente i brani.

Più bella cosa resta ancora una di quelle canzoni riconoscibilissime da tutti, anche dopo una manciata di note appena. Venne presentata nel corso del Festivalbar nell’estate 1996, conquistando i premi Best song e Best album. Un vero e proprio trionfo, con tanto di successo agli MTV Europe Gold Awards dell’anno dopo.

Questa manifestazione sancì la diffusione del brano a livello europeo e così, al fine di consentirne un facile ascolto anche nei paesi sudamericani, Ramazzotti decise di tradurla in spagnolo, trasformando il titolo in La cosa mas bella.

A sancire la dedica speciale, poi, ci ha pensato il videoclip ufficiale del singolo, che ha visto la partecipazione proprio di Michelle Hunziker, alla quale è tornato a cantare in strada, 27 anni dopo: “Più bella cosa non c’è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere”.