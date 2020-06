Elisa Isoardi: “Addio alla Prova del Cuoco per Salvini? Una cattiveria”

editato in: da

Elisa Isoardi si confessa senza filtri, parlando del probabile addio alla Prova del Cuoco e di Matteo Salvini, suo ex compagno. La conduttrice non ha gradito alcuni pettegolezzi che vorrebbero un legame fra un cambiamento nella sua carriera televisiva e il rapporto con il leader della Lega. “Questa è una cattiveria – ha replicato lei con fermezza in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano -, un modo per portarmi dentro una realtà che non mi appartiene”.

Con la consueta sincerità Elisa ha poi parlato del futuro della Prova del Cuoco dove è approdata in seguito alla decisione della Clerici di abbandonare lo show. “Finora non c’è nulla di ufficiale da parte della Rai – ha chiarito -. Il modo di intrappolarmi in una condizione dalla quale sono venuta fuori da anni. Sa che la Prova del cuoco io l’ho condotta per la prima volta nel 2009? Prima di ogni effetto, coincidenza, legame o suo immotivato pregiudizio”. Dal 2015 al 2018, Salvini e la Isoardi hanno vissuto un’intesa storia d’amore, vissuta sotto i riflettori. La presentatrice ha sempre tenute separate la carriera e la vita privata, ma questo non è riuscito a fermare i gossip.

“Incasellarmi adesso è un atto di perfidia”, ha risposto Elisa, rifiutandosi di indossare l’etichetta di “ex di”. Elisa non ha mai rinnegato la sua love story con Matteo Salvini, ma dopo la rottura ha scelto di andare avanti. Oggi lui è legato a Francesca Verdini, mentre la presentatrice, dopo una relazione con Alessandro Di Paolo, è tornata single. ″È stato tutto così trasparente, sincero, senza un filo di strumentalizzazione da parte mia – ha svelato -. Storia nata per amore e chiusa quando il sentimento è andato declinando”.

Secondo quanto riporta Dagospia, la Prova del Cuoco non verrà rinnovata per il prossimo anno, al suo posto potrebbe arrivare uno show condotto da Antonella Clerici e intitolato La casa nel bosco. Nonostante ciò la Isoardi ha chiarito: “Ho un contratto ancora vivo”. Probabilmente gli ultimi dubbi si scioglieranno nelle prossime settimane, quando la Rai svelerà il futuro dello show cooking in onda da 20 edizioni e amatissimo dal pubblico.