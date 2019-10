Isoardi, rivelazione su Salvini: “Gli controllavo il cellulare&#...

editato in: da

Elisa Isoardi torna a parlare della sua storia con Matteo Salvini. Lo fa incalzata dalla curiosità irriverente di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro che la ospitano nel loro programma quotidiano su Radio Uno, Un giorno da pecora. La Isoardi, all’inizio, tenta di resistere alle domande sul suo rapporto con l’ex ministro dell’Interno, ma alla fine soccombe e rivela nuovi particolari sull’amore che l’ha legata a Matteo Salvini per un paio d’anni, e che in passato aveva definito la storia più importante della sua vita.

La conduttrice de La Prova del Cuoco viene coinvolta nell’atmosfera goliardica della trasmissione e, dopo aver stirato, aver sorseggiato un mojito e iniziato a seguire su Instagram i ‘traditori’ di Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, la Isoardi si lascia andare a vere e proprie rivelazioni.

La ex compagna del leader della Lega ammette per esempio di aver sbirciato nel cellulare dell’ex fidanzato. “Avevo la password ma lui non lo sapeva”, ammette la Isoardi, “l’ho ricostruita io, guardandolo mentre la digitava: ci ho messo un po’ di tempo ma l’ho trovata. Era una data, ma era difficile capire quale con tutti quei figli e quelle mogli!”.

Curiosare nel cellulare dei fidanzati si sa, è sempre un’attività temeraria, e anche la Isoardi ammette che quella navigazione ha avuto inevitabilmente delle conseguenze: “Ho guardato dentro il suo cellulare e ho trovato quello che dovevo trovare. Ed è partita la scenata: io con il telefono in mano, con le prove ben visibili gli ho chiesto spiegazioni e lui stava lì, calmo. Penso che siano comunque cose che succedono in tutte le coppie: ero gelosa del mio fidanzato”.

Una donna passionale Elisa Isoardi, che però riesce anche ad essere razionale. Quando i conduttori le chiedono della rottura con Salvini chiamandola “il grande abbandono”, lei smorza i toni: “Non si è trattato di un abbandono: le storie iniziano, hanno uno sviluppo e poi una fine, come molte cose nella vita. Quella storia si era esaurita”.

Eppure questa razionalità a caldo può venire meno. Quando le chiedono se una delle difficoltà di vivere un amore tra due personaggi pubblici può essere il “dopo”, il fatto per esempio che è impossibile evitare di sapere che l’ex ha trovato una nuova fidanzata (come è successo per Matteo Salvini che, lasciata la showgirl, si è fidanzato con Francesca Verdini), la Isoardi non nasconde che avrebbe apprezzato una maggiore riservatezza da parte dell’ex fidanzato:

“Credo che proprio in quanto personaggio pubblico, lui avrebbe dovuto forse usare un po’ più di attenzione in questo. Di certo, pubblico o non pubblico, quando vieni a sapere che il tuo ex ha una nuova fidanzata è normale che ti salga qualcosa dentro e che la cosa non ti lasci indifferente”.

Insomma, questa storia così importante è stata anche complessa da gestire per la Isoardi, che però racconta di essere ora in rapporti cordiali con l’ex, tanto che si è affrettata a mandargli un messaggio di auguri quando, qualche giorno fa, è stato colpito da un malore. “Ci mancherebbe, gli ho subito scritto per sapere come stava. Siamo persone civili”.

Dulcis in fundo, la conduttrice de La Prova del Cuoco non può sfuggire all’ennesima domanda sulla famosa foto postata sul suo profilo Instagram per rendere pubblica la fine della storia con il leader della Lega. “Era un selfie after sex? Le sembrava il caso di pubblicare una foto del genere?”. Ed Elisa chiarisce, forse una volta per tutte: