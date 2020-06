Elisa Isoardi, dopo La prova del Cuoco nuove indiscrezioni sul futuro in Rai

editato in: da

È sempre sulla cresta dell’onda, Elisa Isoardi: per questa ragione non stupirebbe il fatto di vederla impegnata in un nuovo progetto dopo La Prova del Cuoco. Anzi, in effetti pare che le cose stiano proprio così: diverse voci di corridoio danno per certo che ci sia già qualcosa ad attendere la conduttrice.

Sì, perché in queste settimane sono state tante le notizie che l’hanno riguardata e che hanno lasciato il pubblico un po’ interdetto: prima la gioia per il grande ritorno de La Prova del Cuoco dopo l’emergenza sanitaria. Poi, ecco il fulmine a ciel sereno: stando a Dagospia, il programma non sarebbe tra quelli che verranno riconfermati per il prossimo anno.

Si tratta ovviamente di voci: per avere certezza dei nuovi palinsesti Rai bisognerà infatti attendere luglio e la stessa Isoardi ha rotto il silenzio durante un’intervista a La Repubblica. In maniera estremamente elegante, ha detto:

Non conosco queste voci, mi attengo ai fatti. Contano le decisioni ufficiali. Comunque, anche se davvero fosse l’ultima stagione, continuerei con l’impegno e la passione di sempre, sorridendo fino all’ultima puntata.

In più, secondo alcuni rumors, potrebbe riaccendersi un antagonismo mai sopito tra Elisa e Antonella Clerici che dovrebbe tornare, proprio al posto de La Prova del Cuoco, con un programma costruito su misura per lei dal nome “La casa nel bosco”.

Che questo sia vero oppure no, comunque, poco importa, perché se c’è una cosa che sembra essere certa è che la Isoardi non rimarrà con le mani in mano: come altre talentuose conduttrici del suo calibro, infatti, potrebbe semplicemente subire uno spostamento di canale e, addirittura, mantenere invariata la sua fascia oraria d’elezione.

Le stesse voci di corridoio che tanto danno per certa la fine de La Prova del Cuoco sostengono infatti che la Isoardi avrà un segmento tutto suo su Rai 2 nella fascia del mezzogiorno, anche se non è ancora chiaro l’argomento, dato che a trattare di cucina dovrebbe essere la già citata Antonella Clerici.

Pare inoltre che ci siano in corso delle trattative che la porteranno a condurre degli interessanti show anche nel fine settimana. Ovviamente, per adesso ognuna di queste informazioni sembra essere fine a sé stessa, ma c’è poco da dubitare sul futuro della Isoardi, che con il suo sorriso e il suo carattere solare è riuscita a conquistare una platea davvero ampia.