Domenica Live, Moreno Merlo nega le accuse della Caruso e racconta la sua verità

La puntata di oggi di Domenica Live ha visto ospite uno dei personaggi più chiacchierati delle ultime settimane. Stiamo parlando di Moreno Merlo, l’ex fidanzato di Paola Caruso, che ha deciso di accettare l’invito di Barbara D’Urso per poter raccontare la sua versione dei fatti.

La scorsa settimana, infatti, la showgirl è arrivata in studio come una furia rivelando i motivi per cui la loro relazione sarebbe finita. Una storia che ha suscitato grande scalpore, visto che si è arrivati a parlare di violenze: secondo quanto rivelato da Paola, il suo ex avrebbe non solo registrato numerosi video privati di nascosto, per poterla poi ricattare chiedendole dei soldi, ma le avrebbe anche dato una gomitata. Sempre stando alle parole della Caruso, inoltre, Moreno avrebbe usato lei e suo figlio, il piccolo Michelino, per ottenere un po’ di visibilità e guadagnare denaro.

Oggi, a Domenica Live, Moreno Merlo ha raccontato la sua verità, che è decisamente diversa dalla versione fornita da Paola. Sono davvero pochi gli elementi che coincidono, addirittura la data di inizio della loro relazione sarebbe stata alterata: Moreno ha infatti dichiarato che solo dopo Ferragosto hanno iniziato a frequentarsi come fidanzati, e non a luglio – come raccontato dalla Caruso. L’idea di “allungare i tempi” della loro storia sarebbe stata proprio della showgirl, che avrebbe chiesto al suo (all’epoca) ragazzo di fingere che stessero insieme già da due mesi, andare dalla D’Urso a raccontare il loro amore e poi lasciarsi.

Ma è il racconto di quello che sarebbe avvenuto quel famigerato martedì, giorno di cui Paola Caruso ha tanto parlato, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Moreno ha infatti confessato che sarebbe stata lei ad alzare le mani, e di questa sua affermazione ha anche una prova. Nella busta choc di oggi c’è un referto medico che comproverebbe le percosse ricevute in quel giorno dalla showgirl, inclusa una foto – non mostrata in diretta – dalla quale si evincerebbero i segni degli schiaffi.

E in merito alle registrazioni? Moreno ha spiegato che potrebbe effettivamente avere dei video che mostrerebbero i continui insulti e gli auguri di morte ricevuti nel corso dei mesi dalla Caruso, e che eventualmente potrebbe consegnare al suo avvocato per dimostrare la verità. Paola è intervenuta in diretta telefonica per contestare ogni singolo dettaglio di quanto detto dal suo ex, ma per problemi di linea non è stato facile capire cosa avesse da ribattere. Per questo motivo Barbara, sconvolta da quanto stava accadendo nel suo studio, ha deciso di organizzare un incontro per mettere a confronto la Caruso e Moreno Merlo, così da poter finalmente fare chiarezza.