Perché è finita fra Paola Caruso e Moreno Merlo: tutta la verità

Perché è finita la love story fra Paola Caruso e Moreno Merlo? La showgirl sembrava aver trovato finalmente la felicità accanto all’ex protagonista di Temptation Island, ma la relazione è arrivata al capolinea prima del previsto. A svelarlo è stata la stessa ex Bonas di Avanti un Altro in una lunga intervista rilasciata a Novella 2000 in cui ha confessato che dietro l’addio ci sarebbero dei motivi gravi.

“Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto – ha spiegato Paola Caruso -. E inoltre volevo sottolineare che il nostro rapporto andava avanti dallo scorso luglio. Non si trattava di una storia qualsiasi, ma per me è stato un legame importante”.

Secondo alcuni rumors la relazione sarebbe terminata per via del legame di Merlo con l’ex gieffina Veronica Graf, ma la Caruso ha specificato che i motivi della rottura sarebbero molto più gravi.

“Io non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei, ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto – ha raccontato la mamma di Michelino ed ex di Francesco Caserta -. Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di cui al momento non posso proprio parlare”.

Di questi motivi gravi Paola ha parlato anche a Domenica Live. La showgirl è intervenuta nello studio di Barbara D’Urso per annunciare la fine dell’amore con Moreno Merlo. “Ciao Barbara, è vero che io e Moreno ci siamo lasciati – ha detto – .Sono scioccata per quello che mi è successo. Sono successe delle cose molto gravi che mi hanno portato alla rottura, che non si può più assolutamente riparare, di questo rapporto”.

“Tu sai, Barbara, che noi donne innamorate a volte, anche se abbiamo dei dubbi, sorvoliamo – ha aggiunto la Caruso -. Ho veramente tanto dolore dentro perché ci credevo e, comunque, ne soffro perché l’ho fatto avvicinare a mio figlio e avrò sempre la presenza di questa persona orrenda nelle foto delle cose più importanti di mio figlio”.

“Se vuoi fare del male, se vuoi diventare famoso e vuoi fare le tue cose, ci sono mille donne – si è sfogata rivolgendosi all’ex -. Vai da queste GF, vai da chi ca**o vuoi, ma non da una persona come me che ha già sofferto. Quello che mi ha fatto non me l’ha mai fatto nessuno. Inqualificabile, sconvolta”.