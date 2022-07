Divorzio Totti-Blasi, non è come sembra: la verità sulla situazione attuale

È un’estate caldissima per Francesco Totti e Ilary Blasi. E non solo per le temperature record, ma per il terremoto che li ha travolti negli ultimi mesi e che li ha portati ad annunciare – separatamente – l’imminente divorzio.

Inutile chiedere rispetto per la loro privacy: la macchina del gossip non si può fermare, non per loro che sono stati la coppia italiana più amata, forse anche più idolatrata degli ultimi vent’anni. E quindi ecco che ogni giorno esce qualcosa di nuovo, una foto, un’indiscrezione, la dichiarazione di qualcuno: Ilary in Tanzania, Francesco che va già a convivere con Noemi Bocchi, Ilary che avrebbe innescato la crisi per dei messaggi con un uomo che viene identificato prima in un attore, poi in un collega.

Da parte loro nessuna conferma né smentita, si cerca di andare avanti ognuno con la propria nuova vita fingendo che il mondo intorno non stia col fiato sul collo. Intanto, c’è già chi smentisce che Totti sia andato a vivere dalla nuova compagna.

Francesco Totti e la convivenza con Noemi Bocchi

Che la storia con Noemi Bocchi sia vera ormai ci sono pochi dubbi, specie dopo le foto pubblicate da Chi che hanno spinto Francesco Totti e Ilary Blasi ad annunciare pubblicamente e in fretta e furia la separazione.

Nelle ultime ore però si è fatta strada l’ipotesi che l’ex capitano della Roma avesse già fatto i bagagli e si fosse trasferito dalla sua nuova compagna ai Parioli, in quel condominio diventato meta di appostamento di paparazzi che non mollano neanche di notte. E invece, dalle pagine del Corriere della Sera, arriva un’altra versione: Totti non è andato a vivere da Noemi, ma se ne sta nella sua immensa villa all’Eur con il figlio Cristian, cercando di distrarsi tra una partita di padel e un tuffo in piscina.

Versione avvalorata dal fatto che anche la Bocchi starebbe attraversando una turbolenta separazione, con altri due figli – di 10 e 8 anni – di mezzo. Una convivenza non faciliterebbe le cose né a lei né e a lui in questo momento e, anzi, alimenterebbe solo rancori e gossip.

Divorzio Totti-Blasi, a che punto sono le trattative

Inutile negarlo: i rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono tesi e non potrebbe essere diversamente. Si dice che lei sia ancora furiosa perché lui si è fatto beccare sotto casa di Noemi, costringendoli così a dover rendere pubblica la separazione quando ancora si cercava di salvare il salvabile.

E così, mentre lui trascorre le giornate all’Eur e si dedica alla carriera calcistica del figlio Cristian che ha ripreso gli allenamenti con gli Under 17 della Roma, lei è “scappata” prima in Tanzania e poi a Sabaudia, in quella spiaggia che d’estate era il loro regno. E su Instagram non lesina selfie ammiccanti e costumi ridottissimi che hanno quel sapore di rivalsa. Ma intanto gli avvocati aspettano e le trattative per la separazione sono in stallo, in attesa che Ilary torni e si sieda al tavolo di fronte a Francesco.

Forse il problema, ora, è proprio questo: dopo vent’anni i due non riescono a guardarsi negli occhi. Ed è la cosa più difficile da accettare.