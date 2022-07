Divorzio Blasi, il messaggio dell’ex di Noemi Caucci per Francesco Totti

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco, sebbene i primi indizi di una ipotetica rottura fossero arrivati lo scorso febbraio. Allora, si era scoperta l’identità della presunta nuova fiamma dell’ex calciatore, Noemi Bocchi, e in quello stesso periodo aveva parlato anche l’ex marito della misteriosa ragazza, Mario Caucci. Come ricorda Dagospia, infatti, l’imprenditore e team manager aveva commentato le voci sul clamoroso flirt, rivolgendo anche un messaggio all’ex Capitano della Roma.

Mario Caucci, ex di Noemi Bocchi: il messaggio a Francesco Totti

Sembra che nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi siano sono coinvolte numerose persone. Non solo i diretti interessati, che si sono detti addio dopo 20 anni d’amore, ma anche l’ipotetica nuova fiamma dell’ex Capitano della Roma, Noemi Bocchi. Le foto comparse sul settimanale di Chi potrebbero essere la prova tangibile di una relazione in corso tra i due, come dimostrano gli scatti rubati di Totti nei pressi della casa romana della ragazza, con la quale avrebbe passato la serata pochi giorni prima dell’annuncio della separazione.

Ora però riemergono le dichiarazioni di Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, imprenditore e team manager di una squadra di calcio laziale. Come ricorda il sito Dagospia, dal quale a febbraio partirono le indiscrezioni sulla rottura tra Totti e Ilary Blasi poi confermate negli ultimi giorni, Caucci aveva rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa, proprio nei giorni in cui si era parlato – per la prima volta dopo anni – di una possibile separazione. In quel periodo si vociferava non solo della crisi in corso tra Ilary Blasi e l’ex calciatore, ma anche della presunta relazione tra quest’ultimo e l’ex moglie Noemi Bocchi.

Nel corso dell’intervista, Caucci aveva parlato dell’eventuale vantaggio mediatico che la Bocchi avrebbe tratto da questa situazione, mentre a Francesco Totti aveva rivolto un messaggio ben preciso: “Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”.

Francesco Totti e Ilary Blasi, una separazione chiacchierata

Mario Caucci è solo una delle ultime voci che si sono strette attorno alla notizia dell’estate. Tra questa spicca anche quella di Alex Nuccetelli, imprenditore e grande amico di Francesco Totti, che ha rivelato di aver fatto incontrare, ai tempi, l’ex calciatore e la conduttrice. Dichiarazioni che hanno scatenato la reazione della sorella di Ilary, Melory Blasi.

A prendere parola anche Fabrizio Corona, che con la nota conduttrice Mediaset ha sempre avuto rapporti turbolenti. L’ex re dei paparazzi ha commentato la notizia lanciandole una sonora frecciatina: “Chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per vent’anni”. Le indiscrezioni, poi, non risparmiano nemmeno lei, Ilary Blasi. Si è infatti parlato di una relazione segreta tra la conduttrice e un misterioso uomo, che sarebbe stato clamorosamente individuato in Antonino Spinalbese. Alessio La Padula, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ha invece voluto chiamarsi fuori da ogni indiscrezione, smentendo categoricamente ogni voce circolata sul suo conto.