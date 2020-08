Deva Cassel: la risposta su Instagram a chi la accusa di essersi rifatta

editato in: da

Tanta bellezza può suscitare domande, o almeno così parrebbe essere nel caso di Deva Cassel. Non basta, infatti, essere figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel per giustificare la sua avvenenza, che di anno in anno non fa altro che aumentare.

Deva Cassel, recentemente stata in Italia per girare uno spot, ha incantato tutti con il suo aspetto etereo e la sua bellezza che richiama Monica Bellucci. Tuttavia sui social, e in particolare sul suo profilo Instagram, qualcuno le ha fatto degli appunti riguardanti il suo viso.

Di foto in foto è possibile trovare dei commenti che “accusano” Deva di essersi rifatta, nonostante la sua giovane età. In particolare le dita dei detrattori sono state puntate tutte contro le labbra, la fronte e gli zigomi della ragazza.

Fino a pochi giorni fa, Deva, bellissima e talentuosa, non aveva voluto dare importanza a questi commenti. Qualcosa, però, a un certo punto è cambiato: la ragazza ha iniziato a soffrire e ha deciso di fare una mossa per dimostrare che non c’era nulla di vero. E per farlo ha postato due foto di lei da piccolissima:

Queste sono le foto di quando ero piccola. Come potete vedere, le labbra sono grandi, la fronte alta. So che non dovrei dare importanza ai vostri commenti, ma stanno cominciando a ripercuotersi sulla mia vita di ogni giorno. Ho voluto dare a tutti le prove del fatto che non è cambiato nulla nella mia faccia, eccetto ciò che doveva cambiare con l’età.

Dopo questa premessa, Deva ha anche spiegato di essere perfettamente consapevole del fatto che l’esposizione sui social media e l’ingresso nel mondo dello spettacolo portano con sé anche questo tipo di commenti. Tuttavia, ha voluto ribadire il fatto che quanto è stato affermato è assolutamente falso:

Non posterò altre foto di me da bambina, perché voglio mantenere la mia privacy. Ho scelto queste perché sono alcune di quelle che mostrano che ciò che dite è assurdo.

Deva ha infine concluso invitando le persone che la seguono a riflettere su ciò che dicono, prima di affermare cose che possono anche ferire. Il tutto è stato fatto con estrema educazione, cosa che oltre a confermare la bellezza di Deva ne conferma anche un’altra, importantissima, dote: la classe.