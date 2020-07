Deva Cassel, bellissima e talentuosa come mamma e papà

editato in: da

Il viso angelico e perfetto di mamma Monica Bellucci, il fisico magro e slanciato di papà Vincent Cassel: Deva, primogenita nata dall’amore (oggi finito) tra i due attori e sex symbol, non poteva che uscire meravigliosa.

La quindicenne, apparsa raramente agli eventi mondani insieme a mamma e papà, per ora preferisce una vita lontana dai riflettori. La coppia di attori ha sempre tenuto nell’ombra le figlie Deva e Léonie, non facendole partecipare a nessun evento ufficiale e non posando per nessun servizio fotografico in loro compagnia. Tranne una sola eccezione: uno spot pubblicitario per un profumo, uscito a inizio 2020, in cui Deva mostrava l’incredibile somiglianza con Monica

Dalle foto e dai video postati sui social, in ogni caso, si intravede già una stella nascente, splendida e luminosa come la celebre madre.

L’ultimo video, pubblicato sulla pagine di una fan page, la mostra intenta a cantare una canzone brasiliana. Intonazione perfetta e voce soave, Deva farà sicuramente strada.