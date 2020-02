Deva Cassel debutta in uno spot ed è identica a mamma Monica Bellucci

editato in: da

È proprio il caso di dirlo, tale madre, tale figlia: per Deva Cassel la somiglianza con Monica Bellucci è davvero innegabile.

Figlia della celebre attrice e di Vincent Cassel, Deva a soli 15 anni incanta con eleganza e bellezza innate. È stata scelta infatti come testimonial per lo spot della nuova fragranza primaverile di Dolce&Gabbana – maison a cui la madre è legata da tantissimi anni, tra campagne pubblicitarie, sfilate e non solo – debuttando ufficialmente nel mondo della moda.

Capelli castani lunghi e mossi, sguardo penetrante, labbra carnose, carnagione di porcellana: la piccola Cassel ha tutte le carte in regola per intraprendere una carriera in questo settore, nonostante fino a questo momento sia stata un po’ allergica alle luci della ribalta.

Deva Cassel infatti, insieme alla sorellina Léonie, ha trascorso la sua vita lontana dai riflettori: nate entrambe a Roma – per volere di mamma Monica – sono cresciute in Francia, protette dai genitori, che hanno strenuamente preservato la privacy delle figlie fin dalla nascita. La coppia ha tenuto nell’ombra Deva e Léonie, non facendole partecipare a nessun evento ufficiale e non posando per nessun servizio fotografico in loro compagnia. Almeno fino ad ora.

Nello spot del profumo la ragazza appare indossando un abito bianco svolazzante con pizzi e volant, eterea ed elegantissima, passeggiando tra i fiori e vicoli di una cittadina. Deva era stata avvistata già ad aprile a Ravello, in costiera amalfitana, in compagnia di Monica, proprio sul set della pubblicità che andrà in onda in questi giorni. Di certo aveva destato dell’interesse, tanto che sui social sono stati pubblicati scatti e video rubati da passanti incuriositi.

La Bellucci junior aveva conquistato tutti già quest’estate, ospite alla sfilata di Dolce&Gabbana dedicata alle collezioni maschili P/E 2020. Con un paio di pantaloni scuri e un top in pizzo rosso aveva incantato i presenti con la sua sola presenza.

Bella e già famosa nonostante la giovane età, a suscitare ancora più interesse e curiosità sul suo conto è la limitatissima esposizione mediatica: Deva infatti ha un profilo Instagram ufficiale con solamente due scatti pubblicati, e si sa davvero pochissimo della sua vita privata. Ma siamo sicuri che questo 2020 sarà un anno in cui tenerla d’occhio.