Deva Cassel incanta l’Italia: la figlia di Monica Bellucci sul set al Lago di Como

editato in: da

Ci sono casi in cui la bellezza è come un’eredità: si tramanda di madre in figlia, sbocciando come un fiore meraviglioso. Un esempio su tutti è quello di Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Che, è proprio il caso di dirlo, è tutta sua madre.

Al momento, Deva Cassel si trova in Italia, precisamente nella suggestiva cornice delle rive del Lago di Como. Sin dal momento del suo arrivo ha incantato tutti non solo per la somiglianza con la mamma, ma anche per il suo fascino e per l’eleganza innata.

La ragazza, nata il 12 settembre del 2004, ha solo 16 anni ma è a Como non per una vacanza spensierata con le amiche. Sta infatti girando uno spot per Dolce&Gabbana, seguendo le orme della madre. A confermarlo, dopo gli scatti di alcuni paparazzi, sono state le stories della stessa Deva e degli scatti su Instagram che la riprendono proprio sul set.

Incantevole in bianco, Deva è eterea. I lunghi capelli castani le incorniciano il viso e si adagiano morbidi sulle sue spalle mentre lei volteggia con grazia tra piante e fiori, sorridendo e conquistando con un semplice sguardo chiunque la osservi. Deva, per altro, si muove con naturalezza di fronte alle telecamere anche perché non è la prima volta che si trova sotto i riflettori.

La ragazza aveva già conquistato tutti durante una sfilata e già a febbraio era stata scelta come testimonial sempre da Dolce&Gabbana, per lo spot della nuova fragranza primaverile. L’atmosfera dello spot era molto simile a quello che si sta girando in questi giorni: girato a Ravello, sulla Costiera Amalfitana, la vedeva indossare un abito bianco di pizzo per evocare suggestioni fatate.

Si potrebbe dunque dire che la ragazza è ufficialmente diventata la nuova musa di Dolce&Gabbana e che per lei si sono spalancate le porte non solo della moda, ma in generale del mondo dello spettacolo. Nonostante questo, è molto difficile che Deva si lasci fotografare in occasioni diverse da quelle professionali.

La sua vita privata rimane blindata, complice anche l’educazione impartita dalla madre e dal padre, da sempre estremamente attenti a tutelare la privacy di Deva e della sorella Léonie.