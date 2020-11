Cristina Marino, dopo la rabbia per Nina mostra il lato inedito di Luca Argentero

editato in: da

Luca Argentero è un attore amatissimo dal pubblico e da pochi mesi è diventato papà della piccola Nina Speranza. Non è difficile immaginare che, non appena le luci dei riflettori si spengono su di lui, il suo tempo passi proprio in compagnia della famiglia. Ma c’è qualcosa di più: a svelare un lato inedito dell’ex gieffino è la sua compagna Cristina Marino.

Pare ormai archiviata la polemica che aveva scaldato gli animi nelle ultime settimane, quando la coppia si era duramente scagliata contro due testate giornalistiche per aver pubblicato delle foto della loro bambina senza oscurare completamente il suo volto. In casa Argentero è tornato il sereno, e l’attore spende tutte le sue energie tra il lavoro e la famiglia. Reduce dall’enorme successo di Doc – Nelle tue mani, la fiction basata su una storia vera che ha commosso l’Italia, Luca ora si gode i ritmi più tranquilli di una vita lontana dal set.

Cristina Marino, tra le sue storie di Instagram, ha voluto raccontare il volto meno conosciuto del suo compagno, mostrandolo alle prese con una delle sue passioni più grandi: l’orto. Nel breve filmato condiviso sui social, lo vediamo intento a prendersi cura della sua cicoria, con un amore che lascia intendere quanto tutto ciò sia importante nella sua vita. Luca e Cristina ci scherzano su: “Cosa fai, doc?” – lo appella lei. Immediata la risposta: “Sono il Doc della mia terra, della mia cicoria”.

In realtà, che Luca Argentero avesse una grande passione per la natura era già cosa nota. Lui e Cristina hanno deciso di lasciarsi alle spalle il caos della città e di andare a vivere immersi nel silenzio delle campagne umbre, in una tenuta splendida dove poter crescere la loro piccola Nina lontana dalle luci dei riflettori, in un ambiente bucolico. Addirittura, l’attore possiede un proprio uliveto che segue con costanza. Orgogliosa dei risultati della loro terra, la Marino ha pubblicato diverse foto che ritraggono i momenti più intensi della raccolta delle olive e della produzione del buonissimo olio di famiglia.

Altro che vita mondana: la coppia si gode il verde rigoglioso della campagna, tornando a Roma solo quando strettamente necessario. E a decine di chilometri dallo smog cittadino, la loro figlioletta potrà crescere spensierata e felice, rincorrendo gli animali e rotolandosi tra i prati.