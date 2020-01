C’è Posta Per Te, Maria De Filippi punta tutto su Banderas e la Michelini

editato in: da

Torna un nuovo appuntamento con C’è Posta Per Te, che come al solito ci regala tantissime emozioni. L’attesa cresce sempre di più, soprattutto ora che abbiamo scoperto gli ospiti della prossima puntata. Maria De Filippi ha infatti in mente di portare in studio Giulia Michelini e Antonio Banderas.

Quest’anno la nuova edizione di C’è Posta Per Te è partita davvero alla grande, con ascolti che hanno ampiamente mostrato come ormai il pubblico sia affezionato ad un format di successo. Maria è riuscita a portare sul piccolo schermo star amatissime dai telespettatori, per offrire uno spettacolo sempre più emozionante. La prima puntata si è aperta nientemeno che con Johnny Depp, al quale hanno fatto seguito Luca Argentero e la sua compagna Cristina Marino – la coppia è in attesa del loro primo figlio.

La settimana seguente la De Filippi ha ospitato la “rivale” Mara Venier (che, tra le altre cose, ha svelato un piccolo segreto dello show) e l’attore turco Can Yaman. Quest’ultimo ha fatto talmente una bella impressione che, pare, sia stato contattato per vestire i panni di inviato speciale in Honduras nella prossima stagione de L’Isola dei Famosi. A questo punto, dunque, non ci resta che scoprire quali saranno gli ospiti della terza puntata di C’è Posta Per Te, che sono stati svelati via social poche ore fa.

Maria ha invitato Giulia Michelini, una delle attrici più amate dai telespettatori. Seguitissima prima per il suo ruolo in Squadra Antimafia e successivamente protagonista indiscussa della fiction Rosy Abate, la Michelini è sempre riuscita a regalarci grandi emozioni, prima come artista poi come persona. Nella stessa puntata arriverà anche Antonio Banderas, mito indiscusso degli anni ’90 che, nei panni di Zorro, ha fatto innamorare migliaia di donne in tutto il mondo.

Entrambi i super ospiti del prossimo appuntamento saranno protagonisti di una bellissima sorpresa: come prevede il format, sia Giulia Michelini che Antonio Banderas faranno un enorme regalo a due persone speciali, che avremo modo di conoscere grazie a Maria De Filippi. Torneranno infatti tante nuove storie commoventi, dove rabbia e amore, rancore e affetto si intrecceranno in un complesso groviglio di sentimenti che Maria cercherà di sbrigliare. Insomma, ancora una volta avremo bisogno di qualche fazzolettino: pronti a lasciarvi travolgere delle emozioni?