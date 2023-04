Blanco, il duro sfogo su Sanremo e sul caso rose: “Hanno giocato su questo incidente”

Sanremo 2023 rimarrà nella memoria collettiva per moltissime ragioni, una di queste è senza dubbio l’esibizione di Blanco. E il cantante, dopo mesi di silenzio, ha detto la sua: un duro sfogo sulla kermesse (alla quale ha partecipato come ospite) e sul caso rose, parole dalle quali emerge tanta amarezza e anche il suo punto di vista che, forse, il pubblico aspettava da un po’ di tempo. Una cosa è certa, per Riccardo Fabbriconi, questo il nome di Blanco: “Hanno giocato su questo incidente“.

Blanco dopo Sanremo, lo sfogo sul caso rose

La sua esibizione a Sanremo 2023 era attesissima e Blanco era salito sul palco prima con Mahmood, per riproporre il brano con cui avevano vinto l’edizione precedente della kermesse canora (Brividi), poi da solo per presentare il suo nuovo singolo L’Isola delle rose. Ed è stato in quel momento che ha iniziato a distruggere gli arredi floreali sul palco. Un gesto che non è piaciuto al pubblico e che ha portato a un’indagine della Procura di Imperia.

Poi erano arrivate le scuse tramite un post Instagram, ma tant’è la situazione non era stata del tutto chiarita. Ora è lui a parlare, lo ha fatto tramite un’intervista rilasciata a Vanity Fair, in occasione dell’uscita del suo nuovo album Innamorato che contiene (anche) un duetto con Mina nel brano Un briciolo di allegria. Al settimanale ha spiegato la sua versione dei fatti e non ha nascosto l’amarezza per quanto accaduto.

“La cosa veramente brutta – ha detto a Vanity Fair – non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare m**** su un ragazzo di vent’anni. Però intanto hanno intanto mangiato su questa cosa”.

Dispiacere e amarezza emergono anche dalla risposta in merito al significato della canzone Sbagli, scritta dopo quanto accaduto all’Ariston.

“Ho scritto Sbagli per chiedere scusa alle persone che si sono offese – ha detto -. Ma alla fine la verità è che in tv non puoi essere te stesso, non è che possiamo prenderci per il c***. Se uno mi dice: hai creato danni morali alle persone, io rispondo solo ma cosa diciamo? Era uscita la notizia che potevo andare in carcere da uno a cinque anni . Alla fine se succedesse davvero questa cosa, sarei contento perché almeno la gente vede quanto siamo indietro su questa cosa politicamente. Una roba assurda”.

Blanco e il caso rose a Sanremo, la sua versione dei fatti

Una scena studiata a tavolino, come qualcuno ha supposto, oppure un vero e proprio scatto d’ira? Per rispondere a questa domanda arrivano le parole di Blanco che ha spiegato la sua versione dei fatti in merito al caso rose a Sanremo.

“Già alle prove avevo segnalato questo problema dell’audio nelle cuffie – ha ricordato – e mi avevano detto che sarebbe stato risolto la sera stessa. Prima ho cantato Brividi e tutto era più o meno normale, anche se all’inizio sentivo qualcosa di strano. Appena è partita L’isola delle rose, ho sentito un rumore, così ho tolto la cuffia. Ho guardato per chiedere aiuto, poi me la sono rimessa. Poi ho detto: non sento la voce, cosa che loro non hanno riportato perché sono dei p*******”.

Blanco poi ha aggiunto: “Anzi, mi hanno detto: vai avanti. Loro ti dicono: basta che alzi la mano e si rifà – ha spiegato -. Non è vero, ci sono i tempi televisivi, tante cose. È una s********. Ovviamente mi sono i********, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi è scivolata di mano la situazione”.

Quello a Sanremo 2023 è un momento che certamente non dimenticherà neppure lui, ma ora è il tempo della musica con il nuovo album e con i concerti che, nel corso dell’estate, lo porteranno a esibirsi all’Olimpico a Roma e a San Siro.

Blanco, nel nuovo album il duetto con Mina

Si chiama Innamorato il nuovo album di Blanco e al suo interno si trova anche un duetto con Mina per il brano Un briciolo di allegria. Tante le canzini, che raccontano l’artista a tutto tondo compresa la storia finita con la sua ex Giulia Lisioli. Il brano s’intitola proprio con il suo nome e: “Non è una lettera d’amore, racconta una parte del passato”, ha spiegato il cantante al settimanale.

Invece del lavoro con Mina, nell’intervista a Vanity Fair, ha raccontato come sono andate le cose rispetto a quella canzone, che all’inizio lui a lui non piaceva: “Mi chiedono: con chi vorresti fare il duetto? Io sparo a caso: Mina. Mi mandano tutti a quel paese tranne una persona che scrive una mail a Mina. Dopo un po’ le mandiamo le tracce, lei risponde e io non posso crederci. Lei poi è stata perfetta, non so come faccia”.

Con la Tigre di Cremona, però, non si sono incontrati e a lui è andata bene così: “In realtà meglio così, per assurdo. Quando conosci i tuoi idoli un po’ ti cascano perché capisci che sono persone normali. Invece lei nella mia testa resterà una cosa che non esiste”.