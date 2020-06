editato in: da

Bianca Guaccero risponde a Michelle Hunziker dopo i gossip sulla gravidanza, smentiti durante una puntata di Striscia la Notizia. Qualche giorno fa la showgirl svizzera aveva affermato in diretta di non essere in attesa del quarto figlio. “Hai un segreto da nascondere?”, le aveva chiesto Gerry Scotti e lei aveva replicato: “Non c’è niente da nascondere. Non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto”.

Poco prima infatti, durante Detto Fatto, Jonathan aveva parlato della possibile nuova gravidanza di Michelle. “Io non faccio mai queste cose in tv – aveva detto -, perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale. Ma leggendo e bazzicando in ambienti un po’ importanti, dove si sanno le cose un po’ prima, ho ricevuto una notizia dell’ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito. Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! Lei mesi fa aveva smentito, ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane”.

Dopo la netta smentita della Hunziker, Bianca Guaccero è intervenuta per spiegare la sua posizione. “Basta con queste esclusive! – ha detto rivolta a Jonathan durante Detto Fatto – A proposito ci tengo a precisare che la notizia di Michelle Hunziker incinta non l’ho data io, l’ha detto lui, io non c’entro niente un bacio a Michelle”. L’ex gieffino però ha difeso la sua posizione. “Io ho ricevuto una soffiata anonima di qualcuno di molto autorevole che ha detto che potrebbe essere incinta – ha affermato -. Io ho detto che poteva non essere confermato e Michelle Hunziker ha smentito”. Infine ha lanciato una frecciatina alla Guaccero. “Tutto quello che accade a Detto Fatto avviene sotto la supervisione l’autorevolezza di Bianca Guaccero che è la padrona di casa”, ha scherzato e lei ha risposto prontamente: “Ma quando mai!”.

Michelle non ha mai nascosto la volontà di avere un altro figlio, dopo la primogenita Aurora, nata dall’amore per Eros Ramazzotti, le piccole Sole e Celeste, frutto dell’unione con Tomaso Trussardi. La conduttrice ha spesso spiegato di sognare un maschio e di affidarsi al destino per diventare di nuovo mamma. “Il quarto figlio? – aveva rivelato qualche tempo fa a La Repubblica -. Se arriva va benissimo. Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura”.