Belen Rodriguez prende in giro Stefano De Martino su Instagram, facendogli il verso. La showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici si sono ufficialmente lasciati e, nonostante il sogno dei fan di rivederli insieme, non potrebbero essere più lontani. La modella infatti è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre si scambiava un bacio appassionato con Gianmaria Antinolfi, imprenditore e manager nel settore del lusso che le ha regalato di nuovo il sorriso.

Per lui, Belen è volata a Napoli, celebrando il suo compleanno a pochi chilometri dall’ex marito, ospite di un party organizzato da Fatima Trotta, amica e co-conduttrice di Made In Sud. La Rodriguez non si nasconde più e, dopo i baci con Gianmaria, ha lanciato anche una frecciatina a Stefano. Nelle Stories di Instagram infatti ha raccontato il dietro le quinte di Tu Sì Que Vales, programma di successo con Maria De Filippi che conduce ormai da diversi anni.

Fra una registrazione e l’altra, la Rodriguez ha scherzato con Mattia Ferrari, collaboratore e amico inseparabile. In un video Belen ride mentre dice: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”. Impossibile non notare la somiglianza con le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa da De Martino. Il conduttore infatti era apparso su Instagram per smentire con fermezza i gossip su una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi.

“Ero al telefono con Alessia e con Paolo, che sono due miei grandi amici – aveva detto facendo riferimento alla presentatrice e al marito Paolo Calabresi Marconi -, e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere. Purtroppo sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico – aveva aggiunto Stefano -. Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche, tutto quello che succede. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego evitiamo davvero. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere. Godetevi l’estate”.

Nel frattempo i motivi della rottura fra Belen e Stefano continuano a rimanere un mistero, anche se i follower sperano che presto la showgirl argentina svelerà cosa è successo.