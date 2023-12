Belen Rodriguez avrebbe risposto alle parole del suo ex marito con una sonora risata. E sui tradimenti non ha davvero dubbi

Un botta e risposta senza precedenti, quello messo in atto da Belen e Stefano De Martino, ospiti in una domenica di fuoco tra Domenica In e Che Tempo Che Fa. I due ex coniugi non se le sono di certo mandate a dire, soprattutto lei che l’ha accusato apertamente di tradimento. Non una, ma ben 12 volte. Il conduttore Rai, dal canto suo, ha cercato di ripararsi dalle critiche, portando avanti una sua verità che però avrebbe deciso di non raccontare. E adesso, a distanza di poche ore da quella che si può definire come la prima intervista dopo la separazione, la showgirl argentina reagisce a modo suo e con una sonora risata.

Come ha reagito Belen alle parole di Stefano De Martino

Ridere fa bene al cuore, si dice, e ora che il cuore di Belen è pieno di gioia non può proprio farne a meno. Neanche quando si tratta di replicare alle parole del suo ex marito, ospite di Fabio Fabio a Che Tempo Che Fa, e che avrebbe seguito attentamente per poi ridere di ogni dichiarazione, compresa la famigerata citazione di Charlie Chaplin che ha utilizzato come chiosa.

A rivelarlo è Fanpage, secondo il quale la showgirl argentina avrebbe reagito alla versione del suo ex con una sonora risata. In particolare, alle parole che sono arrivate a seguito della sua intervista esclusiva a Domenica In, nella quale ha dichiarato non solo di essere stata tradita ma anche abbandonata nel momento più buio della sua depressione. Ha inoltre parlato di tradimento, specificato di averne scoperti almeno 12 e di aver conosciuto personalmente alcune delle ragazze che avrebbero frequentato suo marito.

Chi sarebbero le amanti di Stefano De Martino

“Tutte ragazze comuni, nessuna di loro è famosa”, si dice, mentre Belen afferma sicura di averle conosciute e di aver stretto amicizia con alcune di loro. La scoperta dei primi tradimenti sarebbe avvenuta tra dicembre e gennaio 2023, ma, come lei stessa ha ammesso, non hanno determinato la fine del matrimonio perché aveva deciso di perdonare e di andare avanti con la loro vita. La crisi, riportata poi dai giornali, era quindi iniziata molto prima della gita in barca a Ponza con la quale avevano cercato di ricucire i rapporti ma che non era bastata a salvare le nozze.

Ora che il peggio è passato e il periodo più duro della depressione è arginato, Belen ha deciso di tornare in televisione per raccontare quanto accaduto e spiegare perché si sia allontanata dal suo lavoro. “Se avessi accettato sarei stata un’irresponsabile, non ero più io”, ha spiegato di fronte a Mara Venier, mentre lui – dall’altra parte – ha detto: “Lasciami dire una cosa Fabio. Non è una replica la mia, è solo una riflessione. Quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria”.

E ancora: “Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi. Due dei quali sono il bene che c’è stato, perché io le voglio ancora davvero molto bene, e il secondo che è il più importante, che è che Belen è la madre di mio figlio. Per me è questa la cosa fondamentale”.