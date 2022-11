“Belen ed io abbiamo perso il nostro primo bambino”

Belen Rodriguez ha perso un bambino. A raccontare la drammatica esperienza della showgirl è Antonino Spinalbese, il suo ex, dal quale ha avuto la piccola Luna Marì, nata il 12 luglio 2021.

Antonino Spinalbese, così è cominciata con Belen

Antonino Spinalbese all’interno della Casa del GF Vip continua con le sue rivelazioni più o meno eclatanti. Dopo essersi soffermato su alcuni dettagli che hanno portato alla rottura della relazione con Belen all’inizio di quest’anno, si è sbilanciato raccontando particolari molto privati del rapporto avuto con la showgirl argentina, nel frattempo torna con Stefano De Martino, padre del suo primo figlio, Santiago.

Spinalbese ha quindi raccontato della vacanza a Ibiza durante la quale è scoppiato l’amore vero con Belen. “Facevamo già i fidanzati….” si è spinto a confessare l’ex hairstylist, ma è stato lì che davvero tutto è iniziato. “Quella vacanza lì era una sorta di destino perché era impossibile fare qualsiasi cosa. Lei è molto affettuosa”. Terminata la settimana lui riparte per Milano dove aveva degli impegni di lavoro, ma non ha fatto in tempo a disfare le valige che è tornato indietro per raggiungere di nuovo la Rodriguez.

Antonino la descrive come una donna molto affettuosa e passionale. “Se lei mi diceva cose importanti? Sì… parla anche troppo, credimi. Anch’io esterno tutto fuori dalla TV”. Galeotta fu dunque la vacanza a Ibiza – spiega Spinalbese: “Io finisco questa settimana di vacanza, torno a Milano e penso: ‘Io ho dato tutta la vita a questo lavoro da quando ho 18 anni, posso sbagliare qualcosa?’. Atterro con la valigia e torno indietro da lei”. Così, è cominciato “l’amore forte”, durato fino al giorno dopo la nascita della piccola Luna Marì. “Siamo stati insieme due anni… è finita lo scorso dicembre, il mese prossimo è un anno”.

Antonino Spinalbese, l’aborto spontaneo di Belen

Ma la loro relazione è stata attraversata da un momento drammatico. Spinalbese racconta dell’aborto spontaneo subito da Belen, un’esperienza traumatica dalla quale però è nata la voglia di avere un figlio insieme: “La figlia l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di avere Luna Marì? Lei si è presentata con il test ed io ho pensato che lei non lo volesse. Parlo con mia madre e le dico: “Belen è incinta”. Mia mamma mi suggerisce di tornare da lei ma dopo tre giorni perde il figlio che stavamo aspettando e questo ha fatto scattare in noi la voglia”.

La relazione tra Belen e Antonino è nata nel 2020, i due si sono conosciuti tramite l’amica in comune, Patrizia Griffini, che li ha presentati perché la showgirl in procinto di partire aveva bisogno urgentemente di un parrucchiere che le sistemasse la tinta. Sulla fine della loro storia i fatti si fanno più vaghi, anche perché subito dopo la rottura Belen è tornata con il suo ex marito, Stefano De Martino e ha iniziato una nuova vita, come mostra il video in alto. È stato proprio Spinalbese a rivelare qualche dettaglio in più durante il GF Vip, confermando che a dicembre 2021 era già tutto terminato tra loro.