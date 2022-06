Ashley Graham, il video verità sul suo corpo è un atto d’amore per tutti: “Normalizziamo”

Siamo abituati ai messaggi body positive di Ashley Graham, la modella curvy sin dall’inizio della sua carriera ha usato la sua popolarità e i suoi social per dire la sua, per tentare di far vivere alle persone un rapporto migliore con se stesse. Anche mostrando le proprie fragilità e i momenti no. Ora è tornata a parlare del suo corpo e lo ha fatto con un video verità accompagnato da parole importanti che sono un atto d’amore per tutti.

Ashley Graham, il video in cui mostra il corpo e il suo messaggio

Ashley Graham è in biancheria intima nell’ultimo video che ha condiviso sul suo profilo Instagram: indossa un completo bianco mentre si diverte a ballare di fronte alla telecamera. Pochi istanti di ripresa che potrebbero valere più di mille parole. Ma lei quelle frasi ha voluto aggiungerle lo stesso e dare vita a un messaggio che è un atto d’amore per tutti, perché è un invito a normalizzare il corpo, in qualsiasi momento della vita e in ogni sua forma.

Nella didascalia a corredo del video pubblicato sul suo feed Instagram, infatti, si legge: “Posto questo video per tutte le mamme che non si sono riprese e che potrebbero non “riprendersi mai” e per chiunque abbia bisogno di ricordare che il proprio corpo è bello nella sua forma più reale – ha scritto la modella curvy, per poi aggiungere -. Questo è il mio corpo forte, da cinque mesi dopo il parto, incinta da due anni. Così com’è. Nella speranza di normalizzare ulteriormente tutti i corpi in ogni fase della vita”.

Un messaggio importante, perché invita a guardarsi e ad amarsi per come si è.

Ma Ashley Graham non è nuova a queste prese di posizione, nel corso della carriera ha dato più volte spazio a commenti inclusivi e volti a rendere normale ciò che ancora non sempre lo è: allattare, piacersi in tutte le forme e anche percepire l’accettazione di sé come qualcosa di difficile in certi momenti della vita.

Ashley Graham, tutti i suoi insegnamenti

Ashley Graham ha tre figli, gli ultimi due sono nati solo cinque mesi fa con un parto gemellare. E proprio di recente la modella curvy ha mostrato le sue fragilità, regalando ai suoi follower – forse – l’insegnamento più importante. A volte piacersi, amarsi, accettarsi non è così facile. Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata a Glamour in cui aveva spiegato: “Ho imparato che va bene se il viaggio per amarti è più complesso di quanto avresti mai potuto immaginare. Anche ora, se devo essere completamente onesta, vado a periodi. Non mi sento ancora del tutto a mio agio nel mio corpo, indipendentemente dalla mia difesa della body positivity”.

Parole nelle quali molte persone possono riconoscersi. Perché i percorsi importanti non sempre sono linee rette verso la meta, è più facile che siano tortuosi e faticosi. Quello che conta è il bagaglio che si porta con sé e quello di Ashley Graham è fatto di amore verso se stessa e verso gli altri, che coinvolge nelle sue battaglie.

Tra queste anche un racconto sincero e reale della maternità, con il corpo che cambia e sdoganando un atto naturale ma che per molti è ancora un tabù: l’allattamento.

Un racconto sincero e senza filtri in cui specchiarsi e un messaggio d’amore verso se stessi e gli altri, per ricordare a tutti che va bene così: come si è.

