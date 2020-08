Anna Tatangelo dimentica Gigi D’Alessio grazie a Elisabetta Gregoraci: vacanze insieme in Sardegna

editato in: da

Anna Tatangelo dimentica Gigi D’Alessio grazie a Elisabetta Gregoraci. Le due non si sono ancora mostrate insieme su Instagram, ma secondo quanto svela Chi starebbero trascorrendo le vacanze insieme. Entrambe famosissime e molto amate, sarebbero anche grandi amiche e complici. “Nei locali che frequentano insieme – si legge sulla rivista – gli occhi dei presenti sono tutti per la mora Elisabetta e la neo bionda Anna”.

La Tatangelo è reduce dall’addio a Gigi D’Alessio, arrivato dopo che i due avevano superato una profonda crisi. Mamma di Andrea e artista di successo, Anna ora si sta concentrando unicamente sulla carriera per superare il dolore causato dalla rottura. L’artista ha smentito tutti i flirt che le sono stati attribuiti in queste settimane, mostrandosi sempre sorridente e positiva su Instagram. Ha deciso di sperimentare nuovi generi musicali, come il rap, e si è fatta bionda.

“Ora sono serena – aveva svelato qualche settimana fa la cantante -, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. È stata dura. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.

Anche Elisabetta Gregoraci è tornata single dopo la fine della love story con Francesco Bettuzzi, arrivato nella sua vita dopo il divorzio da Flavio Briatore. La showgirl è riuscita a creare un ottimo rapporto con l’ex marito e ora, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronta a entrare nella casa del Grande Fratello Vip con tanti altri vip, fra cui Gabriel Garko. “Avendo avuto un compagno così chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta – aveva spiegato lei qualche tempo fa parlando di Briatore e della sua vita sentimentale -. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”.