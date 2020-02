Amici, Javier e Nicolai si scontrano: lite furiosa e Valentin interviene

editato in: da

Javier e Nicolai sono i protagonisti di una lite durissima scoppiata ad Amici. Uno scontro così acceso che per fermarlo è dovuto intervenire Valentin, che ha cercato di sedare gli animi e di far ragionare Rojas. I due ballerini hanno dei caratteri molto forti e ribelli che si sono fatti notare da subito nella scuola di Maria De Filippi.

Javier Rojas ha rischiato di essere espulso da Amici dopo aver pronunciato alcune frasi durissime nei confronti dei professionisti e dei professori della trasmissione. Mentre Nicolai Gorodiskii si è scontrato duramente con Timor Steffens, insegnante della scuola, nel corso dell’ultima puntata della trasmissione.

Dopo aver fatto discutere, Nicolai e Javier si sono scontrati. La lite è nata durante una pausa dalle lezioni. Rojas infatti è convinto che il collega non meritasse di ricevere la felpa verde che gli ha garantito l’accesso al Serale di Amici. Javier si è lamentato con gli altri concorrenti dello show, affermando che nelle ultime esibizioni meritava di vincere Talisa e Nicolai, dopo averlo sentito, ha deciso di affrontarlo.

“Anche io sono inc****to con lui – ha tuonato -, infatti non lo voglio vedere, perché è un falso. Sei come una doppia faccia. Non mi rispetti per niente, vuoi fare finta di essere buono. Buono con tutti, ma sei falso come la m***a. Io dico le cose come sono e come le penso, sono così. Non so essere in un altro modo. E non voglio cambiare, non cambierò mai”.

Javier ha cercato di evitare lo scontro, ma Nicolai si è infuriato: “Non hai il coraggio di dirmi le cose in faccia, non hai le pa**e”, ha detto provocando il collega. Poco dopo Valentin è intervenuto per cercare di placare gli animi: “Non parlare così con lui, perché non ha senso. Non parlare in questo modo da sopra, vedi che con me non puoi parlare così. Stai calmo, parla bene”, ha detto. Il suo intervento però non è servito a nulla e la lite è continuata.

“Tu non hai il cuore – ha concluso Nicolai contro Javier -. Balli tutto uguale. Perché a Cuba non eri primi ballerino? I professionisti mi dicono che quando atterro sembro una pantera. Chi sei te?”.