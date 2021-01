Amici 2021, Michele Bravi si emoziona. Celentano e Cuccarini litigano ancora

editato in: da

Nel programma Amici di Maria De Filippi, in onda alle 14:00 su Canale 5 il sabato, è stato dato ampio spazio alla musica e agli inediti dei ragazzi. La puntata è inizia col botto, perché è arrivato Michele Bravi a presentare il suo nuovo e prezioso lavoro discografico.

Michele Bravi ad Amici si sente a casa ed è lui stesso a spiegarlo a Maria: conserva ancora la famosa gomma pane che la conduttrice gli aveva regalato per fargli scaricare la tensione durante lo speciale di Amici a cui aveva partecipato. Michele in studio ha presentato il suo nuovo lavoro Geografia del buio in uscita per il prossimo 29 gennaio, lasciando gli allievi incantati nell’ascoltarlo cantare.

Per i ragazzi di canto della scuola di Amici c’è stato anche uno speciale collegamento video con Linus, direttore e storica voce di Radio Deejay, definito da Zervy il massimo esponente radiofonico italiano. Linus ha tenuto a fare i complimenti per gli inediti di Enula e Sangiovanni, a quest’ultimo in particolare ha espressamente chiesto di fare una promessa: evitare di copiare gli artisti americani nel trascinare il parlato, come spesso i giovani di oggi fanno per darsi un tono.

Ancora una volta però è la danza a scatenare le scintille di Amici, e c’era da aspettarselo dopo le polemiche delle scorse settimane: non c’è proprio modo di mettere d’accordo – artisticamente parlando – Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Le due insegnanti hanno pareri totalmente diversi sulla ballerina Rosa, che è spesso al centro delle loro divergenze tecniche. Di recente, ha fatto discutere la difficile prova del passo a due su cui Rosa si è trovata a lavorare in sala prova con la maestra Celentano, protagonista di un’accesa discussione con la professionista Elena D’Amario.

Nemmeno oggi infatti Rosa ha presentato la tanto discussa coreografia di Alessandra Celentano, la giustificazione di Lorella Cuccarini è arrivata puntuale: Rosa si è dovuta concentrare sulla sfida con un ballerino che è riuscita prontamente a vincere, accantonando quindi le prove del passo a due di Alessandra. La Celentano però non ci ha creduto, tanto da sbottare in un: “Smetti di proteggerla, vuoi nascondere i suoi deficit”. Lorella ancora una volta ha tentato di spiegare che la sua non è una protezione nei confronti di Rosa quanto più un voler lavorare seriamente su di lei. Anche per questa volta dunque, la messa alla prova della ballerina è rimandata e la tensione a riguardo non accenna a diminuire.