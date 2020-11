Amici 20, Arianna si commuove e sfugge al provvedimento disciplinare: Rudy la conferma

editato in: da

Il sabato pomeriggio alle 14:30 torna su Canale 5 l’appuntamento fisso con il pomeridiano di Amici, dove i ragazzi scelti per formare la classe di talenti si esibiscono di fronte ai professori, per confermare o meno il loro banco. È in questo spazio che di solito siamo abituati ai colpi di scena della trasmissione rappresentati dalle sfide, con cui solitamente vecchi allievi perdono il banco e nuovi talenti se lo conquistano col favore della giuria.

Se quindi dietro le quinte i ragazzi studiano e si impegnano, nell’appuntamento pomeridiano in onda su Canale 5, gli allievi “tremano” per la possibilità di essere messi in discussione. Di settimana in settimana le dinamiche tra studenti e professori si sviluppano, e i talenti scelti fino ad ora sono alle prese con le prime esibizioni in studio, volte a dimostrare il loro talento per mantenere la maglia da “titolari” in classe.

Nonostante l’edizione di quest’anno sia cominciata da poco, Arianna Gianfelici, concorrente di soli 19 anni scelta dal professore Rudy Zerbi, ha rischiato un provvedimento disciplinare: durante la prima settimana da studentessa, la cantante ha saltato alcuni allenamenti previsti, compromettendo la sua partecipazione al programma.

Arianna, durante il pomeridiano di Amici, è stata chiamata al centro dello studio per esibirsi e permettere ai professori di confermare oppure no la sua maglia. A sorpresa, Rudy Zerbi ha confermato la cantante senza alcun dubbio e senza proferire parola in merito a eventuali provvedimenti da intraprendere, la cantante si è subito commossa nel ricevere il giudizio positivo.

Infine, si è lasciata andare a un lungo commento affettuoso rivolto ai suoi compagni di avventura, confessando quanto per lei sia importante non solo partecipare ad Amici come singolo individuo, ma soprattutto poterlo fare con i compagni di viaggio giusti.

La cantante sembra aver già stretto forti legami con altri concorrenti, in special modo con la sua compagna di stanza, la ballerina Rosa, che è stata scelta invece dalla professoressa Lorella Cuccarini nonostante le perplessità dimostrate ancora una volta da Alessandra Celentano: la temuta professoressa di danza classica in studio ha definito Rosa una “ballerina mediocre”.