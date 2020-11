Ambra Angiolini debutta con il suo libro: il dolce gesto di Francesco Renga

editato in: da

La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Francesco Renga ha fatto sognare tutti, ma ormai da anni ciascuno ha preso la propria strada. Tuttavia, in un giorno così importante per l’attrice, il suo ex compagno ha compiuto un gesto davvero molto dolce, che ha sorpreso tutti i fan.

Undici lunghi anni d’amore, due figli meravigliosi e un affetto che supera ogni barriera: l’ex showgirl di Non è la Rai ha ancora un bellissimo rapporto con Francesco Renga, in ricordo di quello che è stato e naturalmente per il bene dei loro splendidi ragazzi, Jolanda e Leonardo. A testimonianza di questo legame indissolubile, arriva un bellissimo gesto da parte del cantante, in un momento davvero speciale per Ambra Angiolini.

L’attrice debutta infatti con il suo primo libro, intitolato InFame: un’autobiografia toccante, in cui ripercorre il suo doloroso passato e il difficile rapporto con il cibo. Ambra, come ha rivelato ormai diversi anni fa, ha sofferto per un periodo di disturbi alimentari, in particolare di bulimia. Un problema che ha allentato le tenaglie sulla sua vita solamente con la nascita della primogenita Jolanda, ma che ha lasciato cicatrici indelebili sulla sua anima.

La Angiolini non ha avuto paura nel mettersi ancora una volta a nudo, affrontando sulle pagine del suo libro uno dei capitoli più difficili della sua vita. Ed è forse per questo suo coraggio che il tenero pensiero di Francesco Renga sorprende ancor di più. Il cantante, che di recente è stato ospite a Verissimo e si prepara per una nuova avventura televisiva (è infatti uno dei giudici della nuova edizione di All Together Now), ha condiviso tra le sue storie di Instagram un regalo davvero speciale.

In collegamento con i suoi follower, Renga ha aperto il pacco appena arrivato e ha mostrato a tutti il libro di Ambra: “Che cosa mi è arrivato? Lo leggiamo Ambra?” – ha rivelato. Poi ha mandato un dolce bacio alla sua ex, simbolo del loro grande affetto. Sebbene le loro strade si siano separate, è evidente che il loro legame durerà per sempre. Oggi la Angiolini ha ritrovato il sorriso accanto a Massimiliano Allegri ed è impegnata in mille attività.

Francesco Renga, invece, ha da poco perso il suo papà e sta affrontando un momento particolarmente difficile. Ma può contare sull’aiuto della famiglia e della sua fidanzata Diana Poloni, oltre che sul suo lavoro che lo terrà impegnato nei prossimi mesi.