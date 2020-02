Ambra Angiolini, i problemi alimentari rivelati nel suo primo libro

editato in: da

Ambra Angiolini sarebbe impegnata nella scrittura del suo primo libro: a lanciare questa indiscrezione è il settimanale Chi. La conduttrice e attrice romana, compagna di Massimiliano Allegri, stando a quanto appare sulle colonne del settimanale diretto da Alfonso Signorini starebbe lavorando al suo esordio da scrittrice e, nello specifico, a un libro incentrato su un problema sul quale si è già aperta: la bulimia. Chi anticipa addirittura il titolo, ossia In-Fame.

Come poco fa accennato, la Angiolini, classe 1977, ha parlato diverse volte della sua lotta contro il disturbo alimentare. Nel 2018, ospite della trasmissione I Lunatici di Rai Radio 2, ha raccontato di aver sofferto di bulimia per diversi anni e di esserne uscita nel momento in cui ha scoperto di essere incinta di Iolanda – nata nel 2004 dall’amore con Francesco Renga – in quanto con quell’evento “la fame d’amore si è finalmente placata”.

Attualmente impegnata sui palchi teatrali con la pièce Il Nodo – spettacolo che la vede in scena assieme all’attrice Ludovica Marchisio e che approfondisce l’attualissima tematica del bullismo tra gli adolescenti – Ambra Angiolini potrebbe fare presto un passo a dir poco importante per la sua carriera.

Nata come conduttrice e volto inconfondibile di Non è la Rai negli anni ’90, la ex compagna di Francesco Renga ha poi sfondato nel cinema, vincendo un David di Donatello per la sua performance in Saturno Contro.

Adesso, sulla base delle indiscrezioni di Chi, potrebbe aprirsi per lei un’altra strada, ossia quella di scrittrice con in primo piano una tematica che, ribadiamo, è stata centrale per lei e lo è per tantissime altre persone che vivono il disturbo alimentare o che sono riuscite a lasciarselo alle spalle.

Ambra Angiolini – che il 27 febbraio tornerà anche al cinema ma in veste di doppiatrice di uno dei personaggi del cartone animato digitale Arctic – Un’Avventura Glaciale – avrebbe a quanto pare deciso di approfondirla e, con la profondità che la contraddistingue, di raccontare nel dettaglio un periodo della sua vita non certo semplice che oggi è un lontano ricordo. L’attrice romana è infatti felice da tempo accanto all’allenatore Massimiliano Allegri e ai figli Iolanda, che ha compiuto sedici anni lo scorso 2 gennaio, e Leonardo, nato invece nel 2006.