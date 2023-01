Alice Campello, le prime parole dopo la nascita di Bella. Come sta ora

Dopo la grande paura, Alvaro Morata e Alice Campello possono ora tirare un sospiro di sollievo e godersi appieno la nascita della piccola Bella. Dopo il parto, l’influencer ha avuto una serie di complicanze che l’hanno portata al ricovero in terapia intensiva, mentre il calciatore aggiornava i followers sulle sue condizioni di salute. Ora, però, il peggio è passato e arrivano i ringraziamenti social della Campello ai medici e, soprattutto, all’amore della sua vita: “Il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli”.

Alice Campello, le prime parole social dopo il parto e il grande spavento

Alice Campello è in netta ripresa dopo la nascita della quarta figlia e le conseguenze post-parto cui ha dovuto far fronte. L’influencer e fashion blogger, moglie di Alvaro Morata, ha dato alla luce una splendida bambina di nome Bella, la prima femminuccia della coppia dopo tre maschietti. Ad annunciarlo su Instagram è stato il calciatore che, oltre alla lieta novella, ha anche informato i fan di alcune complicanze occorse alla moglie dopo il parto.

Ad aggiornare ora sul suo stato di salute è la stessa Alice Campello che, dopo il grande spavento, riprende in mano i social e affida ad Instagram una serie di ringraziamenti: “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me. Grazie ad ogni singola persona di @clinicanavarra ma soprattutto alla dottoressa Muñoz, al Dr Chiva, Dr Vaquero, Dr Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (soprattutto a Maria Victoria e Raquel)”.

Infine, un ringraziamento speciale al suo Alvaro Morata, che è stato al suo fianco in queste difficili ore e insieme al quale ha superato ogni difficoltà: “GRAZIE @alvaromorata sei l’amore della mia vita..il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.. mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo”.

Alice Campello e le complicazioni post-parto: cos’è accaduto

Il peggio sembra dunque passato, ma per la coppia non sono stati giorni semplici. Da un lato l’immensa gioia per la nascita di Bella, dall’altro i problemi di salute che hanno colpito Alice Campello dopo il parto. “Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto” aveva scritto su Instagram Alvaro Morata.

Nelle ore successive, poi, sono arrivati aggiornamenti piuttosto incoraggianti sempre sul profilo del calciatore: “Alice Campello è uscita dal reparto di terapia intensiva. È in stanza, dove si sta riprendendo con Bella e sta molto meglio”. Parole di grande speranza e che hanno fatto tirare un grosso sospiro di sollievo. La coppia, anche in questa circostanza, ha affrontato e superato un importante ostacolo l’uno al fianco dell’altra, senza mai arrendersi.

La bellezza e la forza del loro amore, oltre che nelle prime dichiarazioni social di Alice Campello dopo il parto, sta tutto nelle dolci parole che Alvaro Morata le ha dedicato via Instagram: “Sono fortunato ad averti nella mia vita, che non avrebbe senso senza di te. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine. Grazie a tutto il personale medico, per la gentilezza e le cure. Bisogna godersi ogni momento. Grazie a tutti voi”.