Alice Campello mostra il nuovo tatuaggio di Morata dedicato alla figlia: “Lezione di vita”

Dopo la tempesta arriva sempre il sereno, ma non per questo i periodi difficili vanno dimenticati. Lo sanno bene Alice Campello e Alvaro Morata, che in uno dei momenti più belli della loro vita, hanno dovuto affrontare delle complicazioni alla nascita della loro quarta bambina. Per questo il calciatore ha voluto imprimere sulla pelle una frase significativa, per ricordare quegli attimi che mai potranno dimenticare.

Alice Campello e il tatuaggio di Morata dopo la nascita della figlia Bella

Ormai il peggio è passato e per questo motivo Alvaro Morata ha deciso di imprimere sulla sua pelle un ricordo indelebile legato alla nascita della piccola Bella, la sua quarta figlia.

È stata Alice Campello a mostrare il nuovo tatuaggio del marito su Instagram, con una foto condivisa tra le storie. Un’immagine toccante dei due che si stringono la mano mostrando le fedi e il tattoo in bella vita. Il calciatore ha scelto la data di nascita della figlia (il 9 gennaio 2023) accompagnata dalla frase “Lezione di vita“. Un tatuaggio semplice ma carico di significato, legato proprio ai momenti concitati seguiti alla venuta al mondo della bambina: dopo il parto infatti, la Campello ha avuto delle complicazioni, che l’hanno costretta a un ricovero d’urgenza in terapia intensiva.

Ne aveva dato comunicazione lo stesso Alvaro Morata, che dopo aver annunciato l’arrivo della piccola, aveva dovuto affrontare la paura più grande, quella di poter perdere l’amore della sua vita. “Alice grazie per avermi dato ancora una volta una lezione – aveva scritto a corredo della prima foto ddi mamma e figlia insieme -. Sei una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe senso”.

Fonte: Instagram

Alice Campello, come sta oggi dopo la paura del parto

Dopo gli attimi bui, per fortuna è tornato il sereno nella vita della famiglia Morata. L’influencer ha dovuto subire delle trasfusioni dopo il parto, come ha raccontato qualche giorno fa su Instagram. “Ci tenevo tantissimo a dire che, grazie alle persone che hanno donato sangue, sono qua e posso fare questo video. Non mi sono mai resa conto dell’importanza di donare il sangue fino a quello che mi è successo. Sono le tipiche cose che pensi non ti succederanno mai e, quando ti succedono, ti rendi conto di quanto sono importanti questi gesti”.

Oggi la Campello è in netta ripresa: dopo il brutto spavento è tornata alla sua vita normale, come dimostrano anche gli ultimi scatti social del marito, che ha immortalato Alice e la piccola Bella allo stadio, pronta ad ammirare per la prima volta il suo papà sul campo da calcio.

Nei giorni scorsi la blogger aveva dedicato parole dolcissime alla figlia: “Lei è bellissima, sta bene, i fratelli la amano follemente. È piccolissima e mi sembra di vivere un sogno, soprattutto dopo tutto quello che abbiamo passato”. E adesso che la paura è soltanto un brutto ricordo, il clan Morata è pronto a vivere tutto ciò che di bello la vita ha in serbo per loro.