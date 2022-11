“Lui è ancora innamorato”. Alessia Marcuzzi, l’ex marito non cede dopo l’addio

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato la fine del loro matrimonio con una nota su Ansa. Questo è stato l’anno degli “addii vip” – si sono lasciati anche Ilary Blasi e Francesco Totti, così come Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Proprio come quest’ultimi, tuttavia, anche la Marcuzzi e Calabresi potrebbero riavvicinarsi, o almeno questa è una delle indiscrezioni più accreditate.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: lui è ancora innamorato

La fine di una storia d’amore è sempre difficile da affrontare. Lasciarsi non è mai facile, soprattutto quando il legame è andato avanti per tanti anni: si creano abitudini, una routine, momenti preziosi che non si dimenticano. Dopo l’addio, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi potrebbero trovare un punto di incontro, secondo quanto riferito da Chi.

Sono ben nove gli anni che hanno condiviso insieme, e l’indiscrezione del giornale diretto da Alfonso Signorini, nella rubrica “Chicche di Gossip“, porrebbe l’accento sul sentimento di Calabresi, che non si è mai spento, tutt’altro. Nonostante adesso sia single, nonostante ci siano molte donne interessate a lui, il suo cuore continua a battere per la conduttrice, con cui vorrebbe recuperare il rapporto.

“Paolo Calabresi Marconi vanta uno stuolo di corteggiatrici a Roma Nord (su tutte si fa notare una mora). Eppure, il cuore dell’imprenditore batte ancora fortissimo per l’ex moglie“, ha riportato Chi. Non c’è nessuna donna al fianco di Calabresi per il momento, anche perché con la Marcuzzi, l’affetto e la stima sono rimasti assolutamente intatti, nonostante l’addio.

Come hanno annunciato la separazione

Nella nota in cui hanno dato l’annuncio della separazione, contrariamente a quanto avvenuto a Ilary Blasi e Francesco Totti, la Marcuzzi e Calabresi hanno mostrato un grande affiatamento: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La nostra famiglia continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”. Da tempo, in ogni caso, si rincorrevano voci di crisi.

Alessia Marcuzzi è single: la sua vita dopo l’addio a Calabresi

Per il momento, Alessia Marcuzzi si sta dedicando a se stessa e ai suoi affetti, in particolare ai figli. Da tempo ormai lontana dalla televisione, sta per tornare con un nuovo programma, Boomerissima, annunciato anche dai palinsesti Rai per il 2023. Nelle ultime settimane dopo la conferma della separazione, ha trascorso molto tempo insieme al figlio Tommaso Inzaghi e alla figlia Mia Facchinetti.

Le prime uscite da single, dunque, sono dedicate alla famiglia, al suo “porto sicuro”. La rivista di Alfonso Signorini ha scritto a proposito: “Si è lasciata, dopo una lunga riflessione, con il marito Paolo Calabresi Marconi e per ora non vuole saperne di altre storie. Ha chiuso la pagina dell’amore senza fretta di aprirne di nuove, senza sapere cosa ci sarà dietro l’angolo”.

Solo il tempo potrà confermare un eventuale ritorno di fiamma. Quel che è certo è che l’ex marito vorrebbe riconquistarla, e sarebbe disposto a tutto per stare di nuovo insieme a lei. Riuscirà nel suo intento? L’amore, alla fine, può tutto: lo dimostrano Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.