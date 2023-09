Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

MTV aprirà ai suoi telespettatori le porte delle dimore di due vip, per svelarne tutti i segreti. A curiosare negli appartamenti da sogno dei volti noti ci penserà MTV Cribs Italia, in partenza con la nuova stagione dal primo ottobre 2023. Come protagonisti dell’episodio sono stati scelti Rocco Siffredi ed Elena Pietrini. La casa della pallavolista svelerà ai telespettatori diverse curiosità sulla premiata sportiva.

La casa di Elena Pietrini: la stanza segreta che tutte vorrebbero

Elena Pietrini emoziona il pubblico sportivo con le sue schiacciate vincenti nel campo da gioco. La pallavolista della nazionale italiana è stata scelta, anche, come protagonista della prima puntata di MTV Cribs Italia: “Elena Pietrini, l’astro nascente del volley femminile italiano, ci ha aperto la porta di casa sua insieme al fidanzato David e ai suoi due golden retriever, Nana e Bimba”. Per l’occasione la sportiva ha aperto le porte della sua splendida casa alle telecamere di MTV, mostrandone ogni dettaglio.

La casa di Elena Pietrini si trova a Livorno ed è grande e molto luminosa. Davanti alla dimora della sportiva si apre un ampio giardino, che la sportiva cura il prima persona, guidando con un trattore da giardino rosso. In questo spazio giocano anche i suoi due amati cani: Nana e Bimba. Il cuore degli interni è la stanza da letto della casa, condivisa con il fidanzato David Paunovic. In questa stanza si trova un grande letto incorniciato da due luminose finestre, con tende grigie e bianche. Sopra il letto la foto della coppia e accanto un enorme orsacchiotto di peluche.

Dalla stanza da letto si accede direttamente alla camera più sorprendente della casa: una cabina armadio da sogno, così grande da sembrare un mini showroom. La casa di Elena Pietrini svela, così, la prima delle sue passioni: le scarpe. La cabina armadio della sportiva ne contiene a centinaia di diversi colori e non solo sportive. Piccolo, invece, lo spazio “concesso” al fidanzato nella stanza da sogno, come raccontato dallo stesso David Paunovic, che ha lanciato un appello: “MTV ti faccio un appello, ho bisogno del tuo aiuto”. A parte le scarpe, la casa di Elena Pietrini ha svelato anche la sua passione nascosta per i calzini.

Elena Pietrini, la sua casa svela le sue passioni

La cabina armadio di Elena Pietrini è il desiderio del mondo femminile, ma, anche le altre stanze della casa svelano al pubblico molto sulla personalità della pallavolista. I colori scelti per tutta la casa sono molto eleganti: grigio e bianco, a terra, invece, un parquet nella sua tonalità naturale.

Sé la stanza da letto è il regno della pallavolista, la cucina sembra essere quello del fidanzato. La sportiva, infatti, ha raccontato di non aver scelto le stoviglie della sua stanza da pranzo e di non sapere nemmeno trovare con facilità gli oggetti al suo interno. Al centro della cucina si trova un’isola con degli sgabelli e, poi, lo spazio di apre sul salotto dove si trova il tavolo da pranzo principale della casa, illuminato da una porta finestra che dà sul giardino.

Nel salotto si trova un’altra chicca della casa di Elena Pietrini: la televisione a 87 pollici. Sparse per la casa le medaglie e le onorificenze della campionessa, tra cui la pergamena che le conferisce il titolo di Cavaliere della Repubblica e le divise più importanti della sua carriera, come quelle indossate alle Olimpiadi. Anche nel bagno della coppia continua la scelta cromatica della casa, nelle sfumature del legno e del grigio. Per Elena Pietrini è stata prevista anche un’invidiabile zona trucco dedicata.