Tom Cruise, l’attore di Hollywood noto per i suoi ruoli iconici e la sua vita personale spesso sotto i riflettori, sembra avere una nuova fiamma. Si tratterebbe di Victoria Canal, una giovane e talentuosa cantante che ha conquistato il cuore di molti con la sua musica e, apparentemente, anche quello di Cruise.

Chi è Victoria Canal, cantante e (presunta) nuova fidanzata di Tom Cruise

Victoria Canal è una giovane cantante e cantautrice ispano-americana, nata a Monaco di Baviera. La sua vita è stata caratterizzata da continui spostamenti, che l’hanno portata a vivere in città cosmopolite come Shanghai, Tokyo, Barcellona, Madrid, Dubai e Amsterdam.

Questa esperienza internazionale ha arricchito il suo bagaglio culturale e artistico, influenzando profondamente la sua musica. Victoria si definisce bisessuale e ha sempre abbracciato la sua unicità con fierezza.

Nata senza l’avambraccio destro a causa della sindrome della banda amniotica, ha trasformato questa sfida in una fonte di ispirazione e forza. Fin dall’età di sei anni, ha iniziato a prendere lezioni di musica, dimostrando una passione e un talento innati che l’hanno portata lontano.

Il suo percorso musicale ha subito un’accelerazione durante il periodo della pandemia, quando il frontman dei Coldplay, Chris Martin, è entrato in contatto con le sue canzoni tramite i social media. Colpito dalla profondità e dalla qualità delle sue composizioni, Martin ha deciso di supportarla, facendola entrare nella sua etichetta discografica, la Parlophone Records.

Una delle canzoni più celebri di Victoria, Swan Song, pubblicata nel 2022, è stata definita da Martin come «una delle migliori canzoni mai scritte», consolidando la reputazione della giovane artista come una delle voci più promettenti della sua generazione.

La carriera musicale di Victoria

Victoria Canal non è solo una voce talentuosa, ma anche un’artista in continua evoluzione. Nel 2023, ha avuto l’opportunità di aprire i concerti di Hozier nel suo tour Unreal Unearth in Europa e nel Regno Unito, un’esperienza che ha ulteriormente ampliato il suo pubblico e la sua notorietà. La cantautrice, ora venticinquenne, è pronta a lanciarsi in un tour in Europa e Nord America, portando con sé il suo nuovo singolo California Sober, che ha già conquistato molte classifiche.

La sua musica è un viaggio di scoperta personale e reinvenzione sonora. Con l’uscita imminente del suo album di debutto, Victoria sta lavorando a stretto contatto con George Daniel e Ross MacDonald dei The 1975, esplorando nuove sonorità e spingendo i confini del suo stile musicale.

Il singolo June Baby è stato descritto come un inno all’amore estivo, capace di catturare la freschezza e la gioia dei sentimenti giovanili. Victoria Canal ha già ricevuto riconoscimenti importanti, tra cui due premi Ivor Novello, che celebrano il suo talento nella scrittura di canzoni e la sua capacità di toccare il cuore degli ascoltatori.

La (presunta) relazione con Tom Cruise

Ma cosa sappiamo della presunta relazione tra Victoria Canal e Tom Cruise? Le voci sono iniziate a circolare dopo che i due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni. Il primo incontro sarebbe avvenuto al festival di Glastonbury, dove Victoria si è esibita sul palco con i Coldplay mentre Cruise assisteva al concerto dall’area VIP. Da quel momento, i due sembrano essere diventati inseparabili, alimentando le speculazioni su una possibile storia d’amore.

Tom Cruise, recentemente separato dalla modella russa Elsina Khayrova, sembra aver trovato in Victoria Canal una nuova compagna di vita. Secondo fonti vicine all’attore, Cruise avrebbe invitato Victoria sul set di Mission: Impossible 8, un gesto insolito per lui, noto per la sua riservatezza. Inoltre, la coppia è stata vista insieme in diverse occasioni pubbliche, tra cui un concerto di Bruce Springsteen allo stadio di Wembley, e durante giri in elicottero a Londra.

Sebbene nessuno dei due abbia confermato ufficialmente la relazione, i fan e i media sono in trepidante attesa di ulteriori sviluppi. Per ora, Victoria Canal continua a concentrarsi sulla sua carriera musicale, pronta a conquistare il mondo con la sua voce e la sua determinazione.