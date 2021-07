editato in: da

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sposi: le foto più belle delle nozze

Veronica Ciardi reagisce dopo lo sfogo di Sarah Nile sulle sue nozze con Bernardeschi. Mentre l’ex gieffina giurava amore eterno al calciatore con una cerimonia emozionante, la modella pubblicava su Instagram un lungo messaggio dedicato all’amica, conosciuta durante il GF.

Nel corso del reality, la Ciardi si era fatta notare per la sua bellezza e spontaneità, ma soprattutto per l’amicizia speciale con Sarah Nile. Un legame durato anche lontano dai riflettori con Veronica che nel 2017 era apparsa accanto alla modella napoletana nel giorno del matrimonio con Pierluigi Montuoro. Dopo la vittoria agli Europei di calcio, Bernardeschi e la Ciardi hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore. La coppia si è sposata con una grande festa a Carrara. Presenti i parenti, le amatissime figlie, Deva e Lena, e gli amici di sempre.

Grande assente Sarah Nile che non è rimasta in silenzio, ma ha attaccato la moglie di Bernardeschi, accusandola di non essere mai stata sincera nei suoi confronti. La modella ha parlato di un rapporto difficile che negli anni le avrebbe causato molte delusioni e sofferenze. “Questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare – si legge su Instagram nelle conversazioni private, condivise dalla Nile -. Questa volta è diverso, è per sempre. Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa […] Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita”.

Lo sfogo di Sarah ha fatto molto discutere e la reazione di Veronica Ciardi non è tardata ad arrivare. La moglie di Bernardeschi non ha pubblicato post o commenti su Instagram, ma ha smesso di seguire l’amica. Un gesto, quello del defollow, che indica una rottura definitiva fra le due. Legata al calciatore della Nazionale da diversi anni, Veronica ora sembra decisa a concentrarsi sulla famiglia. La coppia sta vivendo un momento magico, complice la vittoria agli Europei e il coronamento di un sogno con le nozze a cui hanno partecipato anche le figlie Lena e Deva, frutto del loro amore.