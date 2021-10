Verissimo, perché non va in onda il 10 ottobre e quando tornerà

Piccolo cambiamento di palinsesto per Silvia Toffanin e Verissimo: il programma di Canale 5, che da questa stagione ha raddoppiato l’appuntamento andando in onda sia il sabato che la domenica, sarà sospeso domenica 10 ottobre.

Il perché è presto spiegato: come Amici di Maria De Filippi, che sarà trasmesso lunedì pomeriggio, anche Verissimo dovrà cedere il posto alla finalina per il terzo e quarto posto che vedrà protagonista la Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini.

Verissimo, quando tornerà in onda

I fan di uno dei programmi più amati di Canale 5 possono stare tranquilli: si tratta di una sospensione temporanea, solo in via eccezionale. La partecipazione della Nazionale Azzurra di calcio alla finale per il terzo e quarto posto di Nation League – prevista domenica alle 15.00 in diretta su Rai 1 – ha spinto Mediaset a non sacrificare né il programma di Maria De Filippi né le storie ad alto tasso emozionale di Verissimo.

La trasmissione condotta dalla Toffanin andrà regolarmente in onda sabato 9 per poi riprendere come d’abitudine sabato 16 e domenica 17 ottobre.

Il pomeriggio di Canale 5 di domenica 10 ottobre varierà quindi programmazione con la successione di tre nuovi episodi delle soap opera attualmente in palinsesto – Beautiful, Una vita, Love is in the air, che saranno seguite dal tv-movie Inga Lindstrom – Nella tua vita.

Verissimo, gli ospiti di sabato

Le storie toccanti dei personaggi più amati del momento vi danno appuntamento quindi a sabato 9 ottobre, che dalle 16.30 terranno incollati al piccolo schermo i telespettatori, che non vedono l’ora di emozionarsi e commuoversi insieme ai loro beniamini.

Gli ospiti che si altereranno nella puntata di sabato pomeriggio saranno Leonardo Spinazzola, tornato ad allenarsi dopo il brutto infortunio subito con la Nazionale di calcio durante Euro 2020, Laura Torrisi, che racconterà della sua malattia, e il campione olimpico della staffetta 4X100 di Tokyo Eseosa Fostine Desalu.

Silvia Toffanin chiacchiererà anche con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, due sportivi dai destini incrociati che sono arrivati alla tv grazie a Tu si que vales. Infine, a Verissimo sarà ospite anche Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante e proclamato beato, per il suo straordinario percorso di fede, proprio il 10 ottobre del 2020.