Barbara D’Urso, gli auguri a Silvia Toffanin (che prende il suo posto)

È tutto pronto per una nuova edizione di Verissimo, che quest’anno ci sorprende con una grande novità: il suo appuntamento settimanale raddoppia, conquistando anche il daytime della domenica. Silvia Toffanin prende infatti il posto di Barbara D’Urso, che solo poche ore fa le ha dedicato i suoi migliori auguri per questa avventura un po’ diversa dal solito.

“Voglio ricordarvi che da sabato, quindi da domani, torna Verissimo e sarà in onda anche domenica dopo Amici” – ha annunciato la D’Urso in chiusura della sua consueta puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda venerdì 17 settembre – “Quindi in bocca al lupo con il cuore da parte mia a Silvia Toffanin, che sapete è alla guida di questo programma”. Gli auguri d Barbara sono senza dubbio molto sentiti, ma dietro il suo sorriso sembra celarsi un velo di malinconia: forse la perdita del suo spazio domenicale ha lasciato una piccola cicatrice nel suo cuore.

Alla presentazione dei nuovi palinsesti autunnali di Mediaset, infatti, sono state rivelate grandissime novità. Prima tra tutti, lo sconvolgimento della programmazione della domenica: Barbara D’Urso ha visto il taglio delle sue due trasmissioni di successo, rimanendo però salda al timone del suo appuntamento pomeridiano infrasettimanale. Niente più Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, dunque. La nuova stagione televisiva vuole concentrarsi su qualcosa di diverso.

E così, Anna Tatangelo è pronta a sbarcare la domenica pomeriggio con il suo Scene da un matrimonio – il cui esordio è slittato di due settimane per motivi organizzativi. A seguire, proprio Silvia Toffanin con una puntata speciale di Verissimo. Come lei stessa ha rivelato in un’intervista a FqMagazine, l’appuntamento domenicale presenterà alcune novità: “Ci adatteremo al cambio di pubblico e di giornata con ospiti differenti, con interviste più larghe. Cercheremo anche di stare su nomi legati all’attualità, per il resto Verissimo è Verissimo, il format è lo stesso con interviste e racconti”.

La conduttrice, tuttavia, non vuole fare paragoni con la D’Urso: “A me non piacciono, perché mettono le persone in competizione. Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv. Barbara è una superprofessionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione”.