Amici 2022, perché salta la prima puntata e quando va in onda

editato in: da

La prima puntata di Amici 2022, attesissima dal pubblico, sarebbe dovuta andare in onda sabato 18 settembre 2021. Ma a pochi giorni dall’esordio di questa nuova stagione arriva un’inaspettata notizia: lo show di Maria De Filippi viene posticipato, perdendo (almeno momentaneamente) il suo consueto spazio nel daytime del sabato.

Perché Mediaset ha deciso di cambiare il suo palinsesto? La risposta sta in questioni organizzative che hanno reso necessaria una piccola variazione. Domenica 19 settembre avrebbe dovuto esordire il nuovo programma Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo – si tratta dello show che andrà in sostituzione di Domenica Live, che quest’anno ha ceduto il suo posto a qualcosa di diverso. Ma, come si legge in un comunicato stampa diramato dall’emittente, “per realizzarla al meglio e con la massima qualità produttiva”, la trasmissione slitta di due settimane: il primo appuntamento è dunque per domenica 3 ottobre.

Al posto di Scene da un matrimonio, si è deciso di inserire proprio il talent show di Maria De Filippi. “Nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di ‘Amici‘ di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica. La proposta è stata accolta e Mediaset ringrazia il team per la disponibilità” – annuncia la nota.

La prima e la seconda puntata di Amici, invece di essere trasmesse rispettivamente sabato 18 e 25 settembre, vengono così spostate a domenica 19 e 26 settembre (in loro sostituzione, ci saranno due episodi delle soap-opera attualmente in palinsesto). Solo a partire dalla terza settimana, con l’esordio del programma di Anna Tatangelo, l’appuntamento dedicato alla scuola più amata d’Italia tornerà al daytime del sabato.

Manca dunque poco al ritorno in scena di Amici, una delle trasmissioni più attese della stagione. Quest’anno, l’emittente ha deciso di anticipare notevolmente l’inizio del talent show – che solitamente parte ad autunno inoltrato. Mentre si attende di scoprire quali saranno i giovani talenti che si contenderanno l’ambito premio finale, è già stato confermato il cast dei ballerini professionisti. Spiccano, in particolare, il rientro di Andreas Muller e l’arrivo della new entry Spillo.

Per quel che riguarda i professori, le notizie si fanno più incerte. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli saranno ancora una volta i professori di canto, ma ad essi non si accompagnerà più Arisa: l’artista ha deciso di salutare lo show, e al suo posto arriverà Lorella Cuccarini (che la scorsa stagione era professoressa di ballo). Sul versante della danza, ci sono maggiori perplessità: Alessandra Celentano e Veronica Peparini rimarranno dietro il bancone, ma non si sa ancora se Raimondo Todaro occuperà la terza poltrona, rimasta vacante.